Семья, путешествия и мечты: блогеры рассказали о впечатлениях от новогодних каникул

Кристи Крайм — Новый год я провела в компании друзей в ресторане, затем мы с нашей командой полетели отдыхать в Дубаи и наши приключения только начинаются.

Instagram @kristi.krime

Алина (mildi9) — И эти новогодние каникулы я провела в кругу своих друзей. Мы много веселились, смотрели фильмы и просто отдыхали. Кстати, в это же время мы запланировали крутую поездку, которая должна скоро состояться. И мы все ее безумно ждем.

Instagram @mildi9

Avivuni — Хочу рассказать вам, как я провела Новый год. В моей жизни появилась очень классная команда Skyfam и потрясающий продакшн XO. Как раз свой Новый год я провела с этими прекрасными людьми. Мы со Skyfam приехали в дом XO, вместе готовили, прибирались, создавали уют… Пробили куранты и началась тусовка. В-общем, этот год я встретила с теми людьми, с которыми я хочу его провести.

Instagram @avivuni

Аркаша — Это был тяжелый год, но в то же время очень интересный! Хочется вспомнить яркие моменты этого года и поделиться с Вами! Безумно доволен выходом своего трека «Папа тик тока», сейчас работаю над новым альбомом и активно продолжаю снимать смешные ролики в Инстаграм, которые Вам так нравятся. Новый год я встретил в кругу семьи за большим столом, кушая оливье под новогодние концерты по телевизору! Хочу поздравить и Вас, дорогие читатели, с Новым 2022 годом! Желаю здоровья и счастья Вашим семьям и близким! Пусть 2022 год принесет успех и новые победы каждому из Вас! В 2022 мне хочется много работать и добиваться поставленных целей! Обязательно выпущу новую песню, может быть и не одну Буду стараться проводить больше времени с семьей, насколько это возможно, ведь семья самое главное в жизни!

Instagram @arkadiy_mekler

КАЙТАНА — Новый год я провела в родном городе, встретила в полночь его с Ба, из-за которой и прилетела сюда на праздники, так как много лет у нас с ней традиция в 00:00 ч.встречать вместе) Ей, кстати, 91 год. Погода была +15, что является еще одним плюсом, после Москвы и -30. Встретили мы его с бабушкой у нее дома, с бутербродами и шампейном, потом поехали к друзьям. Была крутая компания, кто-то прилетел из Питера, кто из Москвы, как я. Была огромная веселая компания. Мы были дома, в теплой, домашней атмосфере, с елкой и детьми, которые эксплуатировали меня играться всю ночь.В общем и целом, уютно и клево было. Начиная с 3-го числа я приехала к маме и просто лежала и спала по 24 часа в сутки, что тоже являлось последнее время большой редкостью. Так что, сейчааааас, я полна сил, бодрости, заряда и энергии, возвращаюсь в Москву и рву все топ чарты со своим новым синглом «NEDOVES». Всем пис. Хохо.

Instagram @kaitana__

Гера Арм — Всем привет! Ну что же, пришло время подвести итоги 2021 года и немного инсайда вам что же ждать от меня в 2022 году. 2021 год вышел у меня очень насыщенным, было как много хороших моментов, так и не очень. Начнем с хорошего, я обзавелся очень хорошими друзьями, которые во всем и всегда меня поддерживают. Каждый день мы упорно трудимся, снимаем контент, тем самым набираем очень большую аудиторию, преданных фанатов, которым нравится мое творчество. А так же я стал резидентом insight.people, что не может не радовать, я уверен что вместе мы добьемся еще больших успехов. Так же были и плохие времена, когда мне заблокировали аккаунт на месяц, это был самый сложный период, но опять же, благодаря поддержке моих друзей и помощи insight.people, мы восстановили страничку и я продолжаю радовать вас своим контентом. Новый год для меня - это семейный праздник, я всегда встречаю его в кругу семьи. Но и не забываю о друзьях, после того как я встречаю с семьей, я еду к друзьям, и уже продолжаем праздновать Новый год вместе! В 2022 году я хочу на уровень повысить свой контент, хочу делать смешнее, интереснее и качественнее, что бы моей аудитории все нравилось.

Instagram @gera.arm

Маша Перышкина — Новый Год мы встретили и провели в уютном семейном и дружеском кругу в теплой и приятной атмосфере. Собрались большой компанией и сыграли в Мафию вместе с семейными парами. Если в играли, то поймете, чем это может закончится. Это подарило нам ОЧЕНЬ много незабываемых эмоций, очень интересно наблюдать за реакциями мужчин на обман их жен и девушек. Дальше мы отправились с детьми на новогодние каникулы, с тремя детьми в Египет. Это было своего рода экстремальное путешествие на выживание родителей))) Во время перелета дети не могли усидеть на месте, а дальше начались путешествия по докторам и госпиталям, когда заболел один ребенок и лежал с температурой 40, но в целом, отдых проходит на ура! Все наслаждаются отпуском и скоро нас ждем путешествие к скатам.

Instagram @peryshkina

Алена Дудкина — Дома с семьей. Я уделила время себе и своему телу, удалось сбросить два килограмма. Восстанавливала свой гормональный фон упражнениями, прыжками на скакалке. Ходила в спа и баню. Смотрела сериал и составляла планы на год.

Instagram @alenasens

Герман Глас — Стамбул поразил меня своей атмосферой, все по-восточному. Я был во многих странах и обычно на Востоке люди очень навязчивы и бесцеремонны, но здесь все наоборот — радушно и гостеприимно. Я попробовал практиковать свой английский, но здесь мало кто его знает. В Стамбуле была очень интересная история. Как-то я решил побродить по городу и зашел в маленький, темный переулок, где ко мне подбежали двое детей и попросили денег. Они вели себя достаточно нагло и не были похожи на бедных, поэтому я проигнорировал их и пошел дальше. Но один из мальчиков догнал меня и стал делать странные движения вокруг меня. Я снова не придал этому значение, он убежал, а я решил купить себе кофе, полез за деньгами и не обнаружил их. Тогда я понял, что мальчишка просто стащил у меня незаметно пару купюр. Меня поразила виртуозность и профессионализм маленького воришки, ведь я был на чеку, но не заметил, как он опустошил мои карманы и смог меня одурачить. Из Каппадокии я вернулся в Стамбул, а потом уже в Москву. Так я провел свои новогодние каникулы.

Instagram @germanglas

САЙМОН — Этот Новый год прошел для меня по особенному. В детстве было такое легкое предвосхищение, потому что искренне ждал деда мороза. В этот раз Дедом Морозом был я сам. По эмоциям, скажу я вам, даже интересней. Всем советую, если совсем не чувствуете новогоднего настроения, то подарите его детям.