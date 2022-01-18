Дочь Иосифа Пригожина рассказала о планах на свадьбу: «Показуха мне не нужна»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 007

Дочь Иосифа Пригожина Даная готовится к свадьбе

Дочь Иосифа Пригожина рассказала о планах на свадьбу: «Показуха мне не нужна»

Фото: Instagram @danaya_prigozhina

Даная Пригожина, как и ее жених, не любит обсуждать свою личную жизнь публично.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Даная выходит замуж. Торжество состоится через считанные месяцы. 24-летняя девушка вот уже два года встречается с молодым человеком по имени Евгений. Он никак не связан с шоу-бизнесом, не стремится на публику. Пригожина ответила «да» на предложение руки и сердца от избранника во время празднования Нового года.

Как рассказала Даная журналистам, она долгое время не хотела делиться подробностями личной жизни в социальных сетях, ведь звездный статус отца заставляет не только близких друзей, но и сотни посторонних следить за судьбой девушки. Сначала, говорит Пригожина, хотела убедиться в серьезности намерений возлюбленного. Евгений долго и усердно добивался невесты, успешно прошел проверку знакомством с родственниками, приняли его хорошо.

Жених, по словам Пригожиной, мечтал устроить большой праздник, а она хотела просто расписаться в ЗАГСе. В итоге сошлись на скромной церемонии только для близких.

«Праздновать свадьбу мы будем в узком кругу — позовем около пятидесяти человек. Все состоится за день до моего дня рождения (Даная родилась 4 марта — Прим. ред.). Даже не хочу надевать белое платье, если честно. Хочется сделать все красиво, но без стандартной пышности. Показуха мне не нужна, деньги можно потратить на более важные вещи», — цитирует Пригожину Sobesednik.ru.

От первого брака у Иосифа Пригожина двое детей - Дмитрий и ДанаяОт первого брака у Иосифа Пригожина двое детей - Дмитрий и Даная. Instagram @danaya_prigozhina

Показывать общественности Евгения Даная пока не планирует, не уверена даже, что будет делиться в соцсетях фотографиями с бракосочетания. К слову, Иосиф Пригожин с будущим зятем еще не знаком, но на свадьбу непременно придет, даже оплатит, если понадобится. Правда пока приглашение получила только его супруга, певица Валерия, смеется продюсер.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, кого подозревает в ограблении вдовы Александра Градского.

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