Иосиф Пригожин об ограблении вдовы Градского: «Это сделал кто-то из своих»

Вдову музыканта и композитора Александра Градского Марину Коташенко ограбил «кто-то из своих», уверен продюсер Иосиф Пригожин. Накануне стало известно, что вооруженные злоумышленники вынесли из дома актрисы 100 миллионов рублей. Искать преступников нужно в первую очередь в окружении звездной семьи, настаивает Пригожин.

В деле Коташенко есть ряд фактов, смущающих публику и экспертов. Уже прозвучали предположения, что речь идет не о настоящем криминале, а об инсценировке с целью не делить наследство с другими претендентами.

Со слов самой пострадавшей, на ЦКАД бандиты сымитировали ДТП. Когда женщина остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги. При этом заявление в полицию от Коташенко поступило не сразу, а лишь спустя несколько часов после ограбления.

Более того, напали на нее именно на том участке платной дороги, до которого «не добивают» камеры, установленные на протяжении всей трассы. Версию инсценировки Пригожин обсуждать отказался. Так как лично с жертвой не знаком, он не решился обвинять актрису в непорядочности. А что касается предполагаемых преступников — их необходимо «жестко наказать», считает продюсер.

globallookpress.com / Lev Ilyin

«Люди, которые пытаются нанести еще один урон семье, пережившей подобную утрату (Не прошло и двух месяцев со дня смерти Градского. — Прим. ред.), — просто скоты. Они совершают преступление. И я даже не сомневаюсь, что это сделал кто-то из своих», — цитирует Пригожина Тeleprogramma.pro.

Как добавил продюсер, Марине Коташенко стоит быть более бдительной и внимательной по отношению к своему окружению.

Ранее 5-tv.ru разбирался во всех странностях дела об ограблении вдовы Александра Градского.