Как первое полнолуние 2022 года повлияет на здоровье жителей Земли

Жителей Земли, которым предстоит пережить первое в 2022 году полнолуние, астролог Наталья Анимимова назвала жертвами ретроградного пораженного Меркурия, ретроградной Венеры, стационарного Урана в конфликте с Плутоном и перехода кармических узлов в новые знаки зодиака. Все эти явления нелегкой стопкой навалятся на человеческие плечи в один день, и будет оттого непросто многим, полагает эксперт.

Что касается состояния здоровья, атакованы в первую очередь будут несчастные люди неврологическими проблемами и бессонницей. В плане эмоционального состояния гладкости и нежности в отношениях с окружающими тоже не ждите — назревает кризис с выяснением отношений. Из-за повышенной чувствительности и раздражительности любая мелочь, неудачно брошенная фраза могут показаться трагедией всей жизни.

Постарайтесь сегодня держать себя в руках и меньше контактировать с другими людьми, даже близкими и любимыми. Наталья Анисимова считает, что лучшим способом избежать проблем станет изоляция в своем доме. Компенсирующий ритуал астролог окрестила так: «Лечь спать и проснуться в четверг».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие риски может принести первое в этом году полнолуние по мнению эксперта по звездам Алены Никольской. Астролог предупредила: происходящее в этот день заложит жизненную программу на весь 2022-й.