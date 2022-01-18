Как защититься от «омикрона» в большом коллективе

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 7 310

Иммунолог Ярцева назвала меры защиты от «омикрона» в коллективе

Как защититься от «омикрона» в большом коллективе

Фото: Depositphotos / photographee.eu

Тема:
Омикрон Эпидемия коронавируса

Советы иммунолога помогут безопасно перенести зиму даже в условиях распространения нового штамма.

На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса работающие в больших коллективах россияне должны помнить о высокой заразности нового варианта и принимать дополнительные меры предосторожности. Об этом предупредила иммунолог Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», — отметила эксперт.

Также она призвала внимательно относиться к коллегам, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

«Если вы заметили, что человек рядом сопливит или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу», — указала Ярцева.

Иммунолог подчеркнула, что от быстроты выявления симптомов болезни зависит то, как много людей смогут перезимовать безболезненно.

Эксперт напомнила, что стрессовые ситуации могут ослабить организм, а вот правильное питание и продолжительный сон, напротив, помогут укрепить его защитные функции.

Как писал 5-tv.ru, российские специалисты центра «Вектор» сравнили способность «омикрона» к заражению на разных поверхностях: керамики, металла и воды. Они выяснили, что некоторые материалы быстро нейтрализуют вирус.

С января прошлого года в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Она бесплатна и на выбор предлагаются сразу пять отечественных вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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