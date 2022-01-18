Трамп озвучил «послание любви» жителям США: «Наша страна катится в ад»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 5 077

Экс-президент Америки провел первый крупный предвыборный митинг 2022 года, на котором очень жестко прошелся по политике Джо Байдена.

Трамп озвучил «послание любви» жителям США: «Наша страна катится в ад»

Фото: www.globallookpress.com / Sammy Minkoff, via www.imago-ima

С ярких заявлений началась предвыборная компания экс-президента США Дональда Трампа в 2022 году. Первым стал штат Аризона, где он озвучил ряд традиционных тезисов, а также озвучил новые теории заговоров и опять пообещал «снова и снова сделать Америку великой».

На вопрос репортера Newsmax о том, что он хочет сказать стране на пути к возможному возвращении на пост президента в 2024 году, Трамп ответил:

«Это будет послание любви. Наша страна катится в ад!»

Политик подчеркнул, что приоритетом республиканцев «номер один» сейчас является получение контроля над Палатой представителей. Трамп добавил, что сейчас там в большинстве демократы — «радикальные и ужасные люди, ненавидящие США».

«То, что они делают с открытыми границами, судьями и всем остальным, что они делают, так печально… мы должны выиграть Палату представителей, и я думаю, что мы также можем выиграть Сенат», — обозначил цели Трамп.

Среди ошибок в правлении Джо Байдена его предшественник назвал — позорный, по его мнению выход из Афганистана, введение мандатов по COVID-19 и потерю энергетической независимости.

«Мы были энергетически независимы, а теперь зависим от ОПЕК и России. У нас была энергетическая независимость, и, если вы помните, заправка вашего автомобиля стоила 1,87 доллара за галлон. Теперь это доходит до шесть-семь долларов. В Калифорнии — более семи долларов», — возмущается бывший президент.

Он подчеркнул, что именно республиканцы остановили Байдена и его соратников от принятия ошибочного для страны закона о санкциях против России в связи с «Северным потоком — 2».

«Это очень плохо для Европы. Если мы будем вступать в кулачный бой, то будет очень плохо если они (русские — Прим.ред.) скажут, угадайте что: «Мы отключаем вашу энергию», — пояснил Трамп.

В то же время известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер пришел к выводу, что только один человек может развалить США и всем известно его имя. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в интервью одному из изданий он заявил, что Дональд Трамп, если придет опять к власти в 2024 году, развалит окончательно страну и ввергнет ее в гражданскую войну.

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