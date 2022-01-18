Плод погибнет в утробе: чем опасны травмы и падения для беременных

Если случилось ЧП, важно сразу обратиться к врачу. Минута промедления может стоить нескольких жизней.

Беременная женщина — ранимое создание во всех смыслах этого слова. В отличие от других дам, она чаще подвержена травматизации, в том числе падениям. Какими последствиями все это чревато и что делать, если ЧП не удалось избежать, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач акушер-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова.

Будьте осторожны!

В зимний сезон беременные находятся в группе риска из-за постоянных метелей, гололедицы и сугробов. Никогда не знаешь, где поскользнешься и упадешь, а допускать это крайне нежелательно. Не так страшно для женщины в положении вывихнуть ногу или сломать руку, как получить травму живота, приводящую к гибели ребенка. К сожалению, такое случается нередко.

«С ростом матки происходит смещение центра тяжести, и повышается вероятность потери равновесия. Плод, конечно, защищен от травм, воздействия внешней силы, особенно в первом триместре, когда матка не выходит за пределы малого таза. Но после 32 недель травмы и удары в область живота могут привести к преждевременной отслойке плаценты, разрыву плодных оболочек, гибели плода, разрыву матки, кровотечению, преждевременному излитию околоплодных вод», — уточнила эксперт.

Меньшикова объяснила, что после любой травматизации или падения беременная должна хорошенько осмотреть себя и следить за симптомами. Если до ЧП шевеление малыша внутри хорошо ощущалось, а после — нет, это очень тревожный сигнал. Не менее опасны кровянистые выделения и схваткообразные боли внизу живота. Все это может говорить о начале преждевременных родов или отслойки плаценты.

«Если женщину после травмы беспокоят тошнота и рвота, это может признаком сотрясения головного мозга. Во всех этих случаях необходимо обратиться к врачу после травмы», — подытожила врач акушер-гинеколог.

А в заключение посоветовала будущим мамам выбирать максимально удобную обувь с резиновой нескользящей рифленой подошвой.

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