Названы дата и место прощания со звездой сериала «Кухня» Иваном Рудаковым

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 024

О смерти звезды сериалов «Кухня» и «Медиум» стало известно 16 января. Ему было всего 43 года.

Названы дата и место прощания со звездой сериала «Кухня» Иваном Рудаковым

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Церемония прощания с актером Иваном Рудаковым состоится в четверг, 20 января в 11 часов утра в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище около 13:00–13.30.

Об этом сообщил отец актера, кинорежиссер Алексей Рудаков на своей странице в Instagram.

О смерти звезды сериалов «Кухня» и «Медиум» стало известно 16 января. Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни в реанимации московской городской клинической больницы имени Плетнева. Ранее его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. По словам отца Рудакова, перенесенный летом коронавирус дал осложнение на сердце и легкие.

Родные и друзья актера до последнего надеялись на благополучный исход, но несмотря на усилия медиков, спасти артиста не удалось.

Поклонники актера выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве. В творческой семье. Его родители — Елена Николаева и Алексей Рудаков — известные кинорежиссеры. После окончания школы молодой человек также, как и родители решил связать свою жизнь с миром кино. Он поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского.

Первой работой Рудакова стала роль рок-певца в фильме «Попса». После этого актер снялся еще в четырех десятках картин. Большую популярность ему принесла роль байкера Стаса Титова в сериале «Кухня». Среди последних работ знаменитости — главные роли в сериалах «Медиум» и «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru рассказал историю любви Ивана Рудакова и Лауры Кеосаян, подарившей ему дочь.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.87
0.54 87.13
0.11
Вместо скандала послушайте оперу: Китайский совет дня на среду, 19 января

Последние новости

18:59
Семейная пара из Белгородской области изнасиловала собственных детей
18:37
Чем запомнился «главный красавец Франции» Гаспар Ульель?
18:29
В ДНР обвинили ВС Украины в подготовке диверсий
18:28
Кто из звезд болен неизлечимыми болезнями?
18:05
Россияне получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале
18:04
Опасный отдых: Знаменитости, которые пострадали или погибли на курортах

Сейчас читают

Время смерти: в какие часы обостряются самые опасные заболевания
Предрассудки или объективность: ТОП-7 вещей, которые нельзя давать в долг
Родные рассказали о состоянии маленьких сыновей Градского: «Были в стороне»
Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год