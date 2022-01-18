Названы дата и место прощания со звездой сериала «Кухня» Иваном Рудаковым

Церемония прощания с актером Иваном Рудаковым состоится в четверг, 20 января в 11 часов утра в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище около 13:00–13.30.

Об этом сообщил отец актера, кинорежиссер Алексей Рудаков на своей странице в Instagram.

О смерти звезды сериалов «Кухня» и «Медиум» стало известно 16 января. Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни в реанимации московской городской клинической больницы имени Плетнева. Ранее его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. По словам отца Рудакова, перенесенный летом коронавирус дал осложнение на сердце и легкие.

Родные и друзья актера до последнего надеялись на благополучный исход, но несмотря на усилия медиков, спасти артиста не удалось.

Поклонники актера выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве. В творческой семье. Его родители — Елена Николаева и Алексей Рудаков — известные кинорежиссеры. После окончания школы молодой человек также, как и родители решил связать свою жизнь с миром кино. Он поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского.

Первой работой Рудакова стала роль рок-певца в фильме «Попса». После этого актер снялся еще в четырех десятках картин. Большую популярность ему принесла роль байкера Стаса Титова в сериале «Кухня». Среди последних работ знаменитости — главные роли в сериалах «Медиум» и «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru рассказал историю любви Ивана Рудакова и Лауры Кеосаян, подарившей ему дочь.