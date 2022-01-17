По мотивам кино: история любви Ивана Рудакова и Лауры Кеосаян, подарившей ему дочь

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 038

История любви Ивана Рудакова и Лауры Кеосаян, подарившей ему дочь

По мотивам кино: история любви Ивана Рудакова и Лауры Кеосаян, подарившей ему дочь

Фото: kino-teatr.ru

Звезда многочисленных сериалов скончался на 44-м году жизни.

У скончавшегося актера Ивана Рудакова осталась десятилетняя дочь, которую подарила ему коллега по цеху Лаура Кеосаян. 5-tv.ru рассказывает, что известно об их романе.

Иван Рудаков познакомился с Лаурой Кеосаян на съемках мелодрамы «Цыганочка с выходом». Она играла главную героиню, руки и сердца которой добивался герой Ивана. Любви с первого взгляда не возникло, однако чувства пришли, когда молодые люди во время съемок в Калуге присмотрелись друг к другу внимательней. После возвращения в столицу пара расписалась. Поначалу их брак складывался счастливо. Позже на съемках сериала «Склифосовский» Кеосаян узнала о своей беременности. Как и у героини той картины, у нее родилась девочка, которую родители назвали Серафима.

Однако позже чувства прошли, жить вместе пара не стала и разошлась. Несмотря на это Рудаков и Кеосоян смогли сберечь дружеские отношения. После этого актер нашел себе новую возлюбленную, имя однако которой неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. Летом 2021 года он перенес коронавирус, который имел тяжелые последствия для организма артиста.

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