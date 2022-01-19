«Мама родная не узнает»: похудевший Морозов изменился до неузнаваемости

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 151

Резко похудевшего Александра Морозова перестала узнавать мать

«Мама родная не узнает»: похудевший Морозов изменился до неузнаваемости

Фото: Instagram @morozov_artist

Харизматичный юморист поделился секретом более полусотни килограммов.

Юмориста Александра Морозова ранее узнавали не только по его искрометным шуткам, но и по харизматичной полноте: «пухляш» с растрепанными волосами стал звездой телеэкрана. Однако болезни заставили артиста кардинально пересмотреть свое отношение к здоровью и сбросить явно лишний вес — 140 килограммов. При этом комик признавался, что рациональное питание и физические нагрузки ему не помогали, пришлось лечь под нож хирурга и сделать гастрошунтирование желудка. В результате двухлетней трансформации Морозов похудел до 66 килограммов, уменьшив свой вес в более чем два раза.

«Второго себя сбросил, больше чем мешок с цементом, не поднимешь», — сравнил комик.

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Свою изменившуюся фигуру Морозов с удовольствием продемонстрировал в программе Дмитрия Борисова. Во время телеэфира юморист признался, что в похудении две стороны медали — повышенное внимание девушек, с одной, и непризнание родными людьми. Так, комик посетовал, что стройного сына порой не признает собственная мать.

«Утром, когда просыпалась, от меня шарахалась: „Ты сам на себя не похож, какой-то чужой мужик“. Так что даже мама родная не узнает», — признался Морозов во время шоу «Пусть говорят».

YouTube / Пусть говорят

Кроме тела, по словам Александра, изменилось и внутреннее самоощущение, которое пока находится в дисбалансе между подтянутой формой и психологическим состоянием.

«Иногда я на себя смотрю и не узнаю: я пока привыкаю к себе новому», — поделился юморист.

«Морозов хорошо похудел»;

«Морозов был всегда так себе, а-ля пчелка-юмористка, а сейчас просто красивый мужичонка», — оценили пользователи сети старания звезды юмористических шоу.

«Морозов, зачем? Вы потеряли свое лицо и шарм», — не согласились другие.

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