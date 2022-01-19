Пассажирка самолета заявила, что Волочкова во время скандала была пьяна

Летевшая в одном самолете с балериной Анастасией Волочковой пассажирка Юлия Курепова рассказала 5-tv.ru подробности скандала, фигуранткой которого стала знаменитость.

«Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она некорректно начала ругаться, спорить. Понятное дело, никому не хочется носить маску в самолете. Мне также это не очень приятно. Когда ее попросили надеть маску, она начала жутко спорить, доказывать неоднократно», — поделилась очевидица.

Она добавила, что стюарды и многие пассажиры пытались успокоить звезду.

«К ней подходил один, второй, третий. Она сидела рядом со мной, меня эта ситуация просто напрягала. Несколько часов во время полета она постоянно с кем-то спорила, громко смеялась, привлекала к себе внимание», — сказала пассажирка.

Курепова пояснила, что Волочкова сама снимала подробности устраиваемого ею скандала на телефон.

«Это все было как цирк, как шоу», — добавила собеседница.

Вероятно, что, находясь в самолете, балерина была пьяна, считает она.

«Вполне возможно, что она и нетрезвая была. Не могу сказать, что она была очень сильно пьяная. Не проходила прямо рядом с ней. Но это тоже могло иметь место, чтобы это сильно бросалось в глаза», — заключила Юлия Курепова.

Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, в котором возвращалась с Мальдив в Россию, из-за нежелания надевать маску. На протяжении долгого времени она ругалась с бортпроводниками и стюардессами.

Ранее 5-tv.ru писал, что после приземления самолета Анастасию Волочкову и ее спутника задержали и доставили в отдел полиции. На нее составили административный протокол.