Волочкову могут посадить на 15 суток после скандала в самолете

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 8 322

Балерина отказалась носить маску во время рейса и оскорбляла членов экипажа воздушного судна.

Волочкову могут посадить на 15 суток после скандала в самолете

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Балерину Анастасию Волочкову могут арестовать на 15 суток после скандала в самолете, который летел в Москву с Мальдив. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На артистку составили протоколы по административным статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Кроме того, ей грозит 30 тысяч рублей штрафа.

В МВД сообщили, что женщина вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции. Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию, Волочкова была пьяна.

«По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в ведомстве.

По данным 5-tv.ru, экипаж изъял у Волочковой бутылку джина. Незадолго до того она вступила в конфликт с бортпроводником из-за просьбы надеть маску. Также она сорвала маску с члена экипажа, назвав его «прислугой».

Как писал 5-tv.ru, ранее Анастасия Волочкова обвинила бортпроводника в провокации и собирается подать на него в суд.

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