Назван простой и бесплатный напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 25 903

Медики предупреждают: прием кроверазжижающих препаратов без ведома специалиста чрезвычайно опасен. Если хочется действовать профилактически, лучше пользоваться проверенным методом.

Назван простой и бесплатный напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов

Фото: Depositphotos / ktsdesign

Тема:
Эпидемия коронавируса

В разгар пандемии COVID разговоры о тромбозе, как никогда, актуальны. Еще бы! Это, пожалуй, самая опасная «побочка» вирусной инфекции, нередко приводящая к смерти. Есть ли возможность профилактики? Конечно, уверяют доктора и советуют регулярно потреблять простой напиток для разжижения крови. Удивительно, но он всегда под рукой человека и ничего не стоит.

«Главным борцом» с тромбозом медики называют воду. Самую обыкновенную, ту, что многие пьют даже из-под крана. Медики отмечают: если человек не выпивает свою норму, то наступает банальное обезвоживание, что практически всегда приводит к сгущению крови. Безусловно, вливать в себя чудодейственный напиток без передышки не нужно — все хорошо в меру. Но хотя бы два литра воды в день нужно постараться выпивать.

Можно ли узнать, обезвожен организм или нет самостоятельно? Безусловно. В числе прочего специалисты советуют регулярно следить за мочой. Если она бледно-желтого цвета — можно не переживать. Если янтарного или темнее — лучше обратиться к врачу и провести плановый осмотр, пишет портал «Гастрономъ».

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой горячий напиток хорошо разжижает кровь и препятствует образованию тромбов.

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