Ученые нашли способ определять скорость старения человека по анализу крови

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 014

Эксперты Колумбийского университета научились с высокой точностью устанавливать биологический возраст людей и прогнозировать их будущее.

Ученые нашли способ определять скорость старения человека по анализу крови

Фото: Depositphotos / evgenyataman

Разработан новый метод анализа крови, позволяющий точно определить биологический возраст человека и спрогнозировать скорость его старения. Соответствующий труд принадлежит группе экспертов Колумбийского университета, США. Темпы увядания организма рассчитываются путем выявления специфических меток метилирования ДНК.

Тест, получивший название DunedinPACE, рассчитывает скорость старения по эпигеному — совокупности данных о генах. Он отслеживает изменения в 19 биомаркерах в различных системах организма.

«Что делает DunedinPACE уникальным — в то время как другие тесты направлены на измерение возраста человека, DunedinPACE измеряет, быстро или медленно вы стареете», — цитирует портал Neurosciencenews Даниэля Бельски, доктора философии и доцента кафедры эпидемиологии в Колумбийской школе Mailman.

По данным об исследовании, ученые наблюдали за тысячей людей, рожденных в 1972–1973 годах. Эксперты отмечали показатели изменений в работе систем организма в разном возрасте — при рождении, в 26, 32, 38 и 45 лет. Таким образом были выявлены факторы, главным образом влияющие на скорость старения тела.

Условно говоря, «старше» по биологическим показаниям оказались люди с маргинальным и криминальным образом жизни, росшие в бедности и нужде, жертвы психического, бытового или сексуального насилия.

Ученые утверждают, что созданный ими тест в перспективе может помочь определить, с помощью каких мер возможно замедлить процесс старения как в молодом, так и в пожилом организме. Авторы исследования считают, что DunedinPACE, хоть его направленность и ограничена, не менее точен, чем существующие скрининги, определяющие, к примеру, предрасположенность к патологическим заболеваниям или инвалидности.

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