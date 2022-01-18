Невролог Евдокимов рассказал, какой напиток защитит от инсульта и продлит жизнь

Ученые выяснили, что две-три чашки кофе способны предотвратить или снизить риск инсультов на целых 20%. Таковы результаты масштабного исследования, которые были озвучены на европейском кардиологическом конгрессе. В проведенном специалистами эксперименте принимали участие более 450 тысяч пациентов разного возраста — молодежь, люди среднего возраста и пожилые.

По мнению экспертов, традиционный утренний напиток не только может защитить от инсульта, но также существенно снижает риск внезапной смертности.

Между тем, такие выводы подкрепляются фактом, что в кофе содержится очень много полезных микроэлементов, в том числе витамина В. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал невролог, врач — остеопат Александр Евдокимов.

«В кофе содержится много антиоксидантов, которые защищают стенки сосудов от налипания либо протеина низкой плотности. Так они предотвращают появление всем известного „плохого“ холестерина (Он оседает на стенках кровеносных сосудов и образует бляшки, затрудняют или полностью блокируя кровоснабжение сердца и головного мозга. — Прим.ред.). Но важно помнить об одном важном правиле — кофе обязательно пить в умеренных количествах», — отметил эксперт.

По словам врача, кроме очевидной пользы кофе может нанести организму и вред.

«Если вы страдаете желудочно-кишечными заболеваниями, кофе может спровоцировать гастрит и даже язвенную болезнь. Поэтому к употреблению этого напитка нужно подходить разумно», — напоминает специалист.

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