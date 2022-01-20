Не стыд и срам: почему после таинства крещения нельзя мыться три дня

Среди православных христиан бытует мнение, что в течение трех дней после крещения следует воздерживаться от бани и душа. Как применим этот обычай к таинству крещения и празднику Крещения, отмечаемого 19 января? — На этот вопрос ответил священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Приобщение к Богу происходит через ритуал крещения, проводимого церковью. После совершения таинства рекомендуют придерживаться заведенных правил.

«Нельзя мыться первые три дня после миропомазания, которое производится практически сразу после таинства крещения: человек помазывается миром (освященное ароматическое масло — Прим.ред.) на лбу, на веках, на переносице, на устах, на щеках, на ушах, на груди, на руках и на ногах», — заявил Николай Савченко, добавив, что несмотря на омовение в завершение таинства, следы миро все равно остаются.

Просьбу оставлять масло на теле как можно дольше служитель церкви объяснил тем, что миро — это святыня, и, чтобы она не была смыта и попрана (осквернена — Прим.ред.), необходимо, воздержаться от гигиенических процедур в течение трех дней, как того требует древняя традиция.

Таинство крещения и Крещение Господне — два совершенно разных понятия, и, конечно, считает священнослужитель, после праздника Крещения мыться можно.

В древней Руси считалось, что не следует топить баню и мыться в сам день праздника. Дело во временных затратах: растапливание бани — длительный процесс, исключавший поход в храм, поэтому и мылись традиционно накануне.

«Сейчас нет таких препятствий, чтобы не мыться вечером в день праздника, это разрешается, так как не предполагает больших трудов и отвлечения от дел хороших добрых, праведных», — подытожил священник Николай Савченко.

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