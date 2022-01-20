Сигареты, вейпы, стики: что опаснее для здоровья человека

Пульмонолог Никишенков сравнил опасность сигарет и альтернативных систем нагревания табака
Фото, видео: Depositphotos / samoylova_lelya.mail.ua; 5-tv.ru
Вредная привычка, по мнению пульмонолога, грозит опасными заболеваниями.
Заядлые курильщики стали поголовно переходить с обычных сигарет на «модные» стики, вейпы и прочие альтернативные системы нагревания табака, объясняя это меньшим вредом для здоровья или пытаясь таким образом избавиться от пагубного пристрастия. Росту популярности различных систем нагревания табака способствуют и сами производители, преподносящие свой продукт как инновацию и заявляющие, что уровень вредных веществ в продукте в разы ниже, чем в обычных сигаретах. Как считает научный сотрудник, пульмонолог МОНИКИ имени Владимирского Алексей Никишенков, незнание механизма курения может привести к смертельным заболеваниям.
«После 20-30 лет курения развивается заболевание ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких. Это почти 100%-е развитие при курении обычных сигарет через 30-40 лет. Все остальные - IQOS и другие системы нагревания табака появились относительно недавно — около пяти лет назад, и поэтому сложно говорить их отдаленных последствиях», - заявил пульмонолог Никишенков.
Теоретически из-за отсутствия горения, и как следствие, сообразовывающихся продуктов - дыма и вредных смол — может казаться, что альтернативные способы курения должны причинять меньший вред здоровью.
Однако это заблуждение, уверен врач, и безвредность пара не доказана. Дело в том, что начальный этап — затяжка — остается, а значит, и слизистая бронхов раздражается при любом методе курения.
Современные способы доставки никотина в организм курильщика — вейпы или одноразовые электронные сигареты с различными сладковатыми вкусами на самом деле таят немало скрытых угроз.
«Большое количество ароматизаторов способно спровоцировать у пациентов аллергию на химические вещества и привести к опасному легочному заболеванию — пневмониту и его разновидности — гиперчувствительному пневмониту», - подчеркнул медэксперт, добавив, что перечисленные болезни отличаются от ХОБЛа.
При иных способах нагрева табака не исчезает и онкологический риск - риск развития рака легких существует при любом виде курения. И пока, резюмировал врач, нельзя с большей достоверностью сказать, какой вид курения — обычный или альтернативный — меньше ведет к онкологии.
Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказал о неизлечимой болезни у вейперов со смертельным исходом — EVALI.
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