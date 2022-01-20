Имиджмейкер рассказала, как определить возраст женщины по нижнему белью

У прекрасной половины человечества есть немало уловок, благодаря которым им удается выглядеть моложе своих лет. Между тем, приоткрыть завесу тайны все же можно. И при этом вовсе не обязательно заглядывать в паспорт. Установить истину с помощью одной детали гардероба. Правда, весьма интимной. По словам психолога — имиджмейкера Ланы Волоховой, узнать, сколько лет женщине легко по ее нижнему белью.

Эксперт уверяет — с возрастом дамы отдают предпочтение более удобным моделям, которые, тем не менее, могут четко выделяться в облегающих брюках.

«Чем мы старше, тем нам, условно, больше хочется, чтобы было удобно. Уже не так важно, как это выглядит. Так что, если мы видим белье через одежду, и это белье перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше, если это же белье перетягивает верх ягодиц — моложе», — поделилась профессиональным наблюдением эксперт в беседе с «Газетой.ру».

Также имиджмейкер дала совет самим модницам — если вы хотите скрыть белье под одеждой, но не готовы терпеть неудобства от слишком открытых моделей, покупайте белье на размер больше.

Так вы не только сможете избежать эффекта «перетянутой веревкой колбасы», но и сможете сохранить свое женское здоровье.

Дело в том, что, хотя и очень модное и сексуальное, но слишком тесное белье препятствует нормальному кровообращению и создает проблемы с соблюдением интимной гигиены.

Между тем, ученые из Колумбийского университета нашли способ определять скорость старения человека по анализу крови. Эксперты разработали специальный тест, получивший название DunedinPACE.

Благодаря ему можно рассчитать скорость старения по эпигеному — совокупности данных о генах.

Он отслеживает изменения в 19 биомаркерах в различных системах организма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что гинеколог назвала симптомы самого загадочного и опасного женского заболевания.