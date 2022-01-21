Группа Artik и Asti представила новую солистку

Обновленная творческая пара презентовала новую песню «Гармония».

Долгожданное событие для поклонников группы Artik & Asti наступило сегодня: лидер коллектива Артем Умрихин Artik представил публике новую солистку: утонченную восточную брюнетку по имени Севиль. Обновленная творческая пара презентовала новую песню «Гармония», где женская партия прозвучала в исполнении Севиль Велиевой, ранее «засветившейся» в третьем телепроекте шоу «Голос».

Исполнительница пришла на смену Анне Дзюба, которая осенью 2021 года, после 11 лет карьеры в популярной группе пустилась в «свободное плавание», начав сольную карьеру.

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Поклонники надеются, что Севиль вдохнет в группу новое дыхание.

«Сейчас просто пусть звучит музыка, пусть настанет Гармония. Я рад за успехи Ани (Дзюбы — Прим.ред.), несмотря ни на что, и я, как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае я расцениваю успех Ани как и свой успех: значит я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет, что у вас сейчас есть такой интерес к ней», — написал Artik в своем аккаунте Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба нашла новых продюсеров.