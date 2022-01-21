Группа Artik и Asti представила новую солистку

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 4 213

Известно имя новой солистки группы Artik & Asti

Группа Artik и Asti представила новую солистку

Фото: Artik & Asti

Обновленная творческая пара презентовала новую песню «Гармония».

Долгожданное событие для поклонников группы Artik & Asti наступило сегодня: лидер коллектива Артем Умрихин Artik представил публике новую солистку: утонченную восточную брюнетку по имени Севиль. Обновленная творческая пара презентовала новую песню «Гармония», где женская партия прозвучала в исполнении Севиль Велиевой, ранее «засветившейся» в третьем телепроекте шоу «Голос».

Исполнительница пришла на смену Анне Дзюба, которая осенью 2021 года, после 11 лет карьеры в популярной группе пустилась в «свободное плавание», начав сольную карьеру.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Artik & Asti (@artikastiofficial)

Поклонники надеются, что Севиль вдохнет в группу новое дыхание.

«Сейчас просто пусть звучит музыка, пусть настанет Гармония. Я рад за успехи Ани (Дзюбы — Прим.ред.), несмотря ни на что, и я, как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае я расцениваю успех Ани как и свой успех: значит я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет, что у вас сейчас есть такой интерес к ней», — написал Artik в своем аккаунте Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба нашла новых продюсеров.

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.69
0.25 86.91
0.09
Какой вы персонаж из сказок по знаку зодиака

Последние новости

15:17
Ивлеева заболела коронавирусом: «У меня есть прививка, и это не спасло»
15:01
Любит-не любит: последует ли примеру бывших Волочковой ее новый кавалер Сергей
14:45
Деревянный крест и портрет: как выглядит могила митрополита Владимира Котлярова
14:29
Красивая пара: Оксана Акиньшина показала общее фото с Данилой Козловским
14:25
В Кремле допустили перенос оглашение послания президента Федеральному собранию
14:22
Все по протоколу: как Россия принимает американскую делегацию в Женеве

Сейчас читают

Эго зашкаливает: как Марс в Козероге с 21 января изменит жизни людей
В Петербурге прощаются с митрополитом Владимиром Котляровым
Сын Леонида Куравлева рассказал о его состоянии
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год