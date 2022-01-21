Опасный размер: какие особенности фигуры укажут на вероятное развитие диабета

Коварная «сладкая» болезнь — сахарный диабет. Вовремя выявить и предупредить одно из самых распространенных заболеваний XXI века призван анализ крови, однако стоит ли полагаться только на медицинские исследования?

Определенный размер талии у женщин и мужчин может указывать на предрасположенность к сахарному диабету второго типа — цифры в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru назвала врач-терапевт Елена Треско.

Норма — не повод расслабляться, считает врач, при том, что верхнюю границу сейчас немного увеличили, и вместо привычной 5,55 допускается 6,4.

Если ваши показатели находятся в интервале 5,55-6,4, то это серьезный повод задуматься о своем питании и о том, возможен преддиабет или есть тенденция к развитию сахарного диабета второго типа.

«Если мы измерили окружность талии у женщин, и она выше 88 сантиметров, а у мужчин — выше 104, а также если у ближайших родственников есть сахарный диабет второго типа, то все это увеличивает шанс на то, что сахарный диабет разовьется в ближайшее время», — заявила терапевт Треско.

Специальные анализы помогут лучше понять, действительно есть ли нарушение или это единичный случай повышения сахара в крови.

Эксперт отметила, что анализ на сахар в крови, сдаваемый натощак, отображает наше состояние на данный момент: на показатели могут повлиять как эмоциональное настроение, так и погрешность в питании, особенно если накануне сдачи анализов поесть. Такие нюансы могут в итоге дать ложноположительный результат.

Другой вид анализа — на гликированный гемоглобин — покажет уровень повышения глюкозы крови в течение трех месяцев от момента сдачи, сейчас он считается более точным инструментом для диагностики сахарного диабета и его скрытых форм.

Особенность этого анализа в том, что на него не влияет время суток, когда вы его сдавали, соблюдали ли вы диету накануне, принимали ли вы препараты, которые могут дать ложноположительную реакцию, или было эмоциональное перенапряжение, которое может отразиться, как и при простом анализе глюкозы крови.

«Если ваш результат анализа выше 5,55, а талия у женщин выше 88 сантиметров, а у мужчин — выше 104, при этом у ближайших родственников есть сахарный диабет второго типа, то это повод задуматься о том, чтобы сдать анализ на гликированный гемоглобин и пересмотреть свой рацион и тем самым снизить инсулинорезистентность», — резюмировала врач-терапевт Елена Треско.

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