Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

Массовое ДТП произошло на 54 километре Киевского шоссе в Москве. Как сообщили в столичной ГИБДД, в аварию попали девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.

5-tv.ru

Движение на участке автомагистрали затруднено. На месте работают автоинспекторы, которые в оперативном порядке оформляют ДТП и осуществляют регулировку движения.

В ГИБДД Москвы отметили, что при неблагоприятных погодных условиях водителям следует соблюдать дистанцию и не превышать допустимую скорость.

5-tv.ru

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