Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве
По данным столичной ГИБДД, в дорожный «замес» попали девять автомобилей.
Фото, видео: 5-tv.ru; Telegram @namkade1
Массовое ДТП произошло на 54 километре Киевского шоссе в Москве. Как сообщили в столичной ГИБДД, в аварию попали девять автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.
Движение на участке автомагистрали затруднено. На месте работают автоинспекторы, которые в оперативном порядке оформляют ДТП и осуществляют регулировку движения.
В ГИБДД Москвы отметили, что при неблагоприятных погодных условиях водителям следует соблюдать дистанцию и не превышать допустимую скорость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 20 человек погибли в результате взрыва грузовика с тротилом в Гане.
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