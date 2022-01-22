Если друг оказался вдруг: как спастись от своры собак

Нападать в ответ воспрещается: так вы только усилите агрессию бездомных животных, считает кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина, эксперт в интервью 5-tv.ru рассказала об эффективных способах защиты.

Все чаще в сводке происшествий появляются сведения о том, что бездомные собаки напали на беззащитного ребенка, страдают и взрослые.

Возбуждено уголовное дело после гибели семилетней девочки в Забайкальском крае, которая возвращалась домой из музыкальной школы. На школьницу напала свора бродячих собак и растерзала ее. В Подмосковье животное напало на четырехлетнего малыша и покусала лицо, ребенка пришлось госпитализировать в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Как защитить себя и своих близких в угрожающей жизни ситуации, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина.

Когда собака — не друг человека, а часть своры бродячих животных, начинают действовать другие законы.

«Стая тесно связана с понятием „территория стаи“ — это та территория, которая позволяет выживать данному сообществу животных и имеет для них большую ценность и по этой причине ими охраняется», — прокомментировала зоопсихолог.

Роли четвероногих разнятся: если в поле вашего зрения и возникло несколько лающих, но не атакующих вас собак, то вы встретились с «пограничниками», предупреждающими людей о том, что здесь начинается их территория и переступать ее границы нельзя.

«Лучшее, что мы можем сделать — обойти свору, пройти по другой дороге», — посоветовала кинолог.

Если пренебречь советом и продолжить путь вглубь территории, то к «пограничникам» подключаются «защитники» — собаки, реально участвующие в защите определенного места и способные на настоящую атаку.

«Первое, что мы должны сделать — обеспечить себе защиту со спины: настоящая атака идет сзади, а все что спереди — это, как правило, отвлекающие маневры», — подсказала эксперт.

При этом не стоит провоцировать агрессию: не машите руками и ногами, не замахивайтесь на собак, не кричите и не смотрите им пристально в глаза. Задача попавшей в такую западню жертвы — дождаться подмоги или аккуратно ретироваться с «чужой» территории.

«Во-первых, в одиночку справиться со стаей собак — задача трудноосуществимая, а во-вторых, территориальная агрессия блокируется только покиданием этой территории», — обосновала зоопсихолог стратегию такого поведения.

На данном этапе все, что мы можем самостоятельно предпринимать, — это давать блокирующие команды, например:

«Фу», «нельзя», «стоять!», «стой», «место».

Знание психологии домашних питомцев — многие из которых когда-то дрессировались и команды остались в «подкорке» — поможет избежать неприятных последствий. Если стоп-слово не сработало, то в ход можно пустить подручные средства защиты, например, палку, но ни в коем случае не атаковать, а использовать предмет для обороны. Если поблизости не оказалось палки, то ее может заменить зонт — его мы часто носим при себе, а неожиданный предмет в руках человека, производящий резкий хлопок, не только отпугнет собак, но и станет физическим щитом во время нападения.

«Если пошли прямые атаки, то мы можем пожертвовать какой-то вещью — курткой или сумкой — кинуть ее атакующей собаке для того, чтобы она переключилась на эту вещь и ждать подмогу», — отметила Ольга Стернина.

В случае, если других дорог нет, и вы каждый раз ходите через эту территорию, то пользуйтесь ультразвуковым отпугивателем или звуком электрошокера.

Иной путь — попробовать подружиться с этими собаками, для этого всегда иметь при себе угощение, благодаря которому недружелюбные животные, возможно, начнут вас воспринимать по-другому и не будут атаковать.

«Лучшая профилактика этой ситуации — в нее не попадать. Если вы видите собак, которые охраняют территорию, не ходите на эту территорию: справиться в одиночку очень трудно», — сказала в заключение кинолог.

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