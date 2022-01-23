Невролог о шансах тяжелобольного Зайцева вернуться к работе: «Симптомы будут ярче»

По словам специалиста, при болезни Паркинсона можно лишь замедлить разрушительное действие недуга, но не остановить его.

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев, несмотря на тяжелый недуг, намерен в ближайшее время вернутся к работе. Причем не только к творческой деятельности по созданию новых коллекций, но и к непосредственному руководству Домом Моды.

Судя по всему, 83-летнего кутюрье не устраивает то, как обстоят дела, и он решил вновь взять бразды правления в свои руки. По словам Зайцева, он намерен провести внеочередное собрание акционеров.

«Назрели перемены. На повестке дня будет досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров. Я полон сил и энергии и возвращаюсь на пост генерального директора. Уже в ближайшее время сам начну вести прием клиентов», — сообщил модельер в интервью сайту KP.RU.

Между тем, еще совсем недавно страдающего болезнью Паркинсона кутюрье буквально водили под руки во время Недели моды в Москве. Многие заметили, что Зайцев с трудом выдержал светское мероприятие практически не мог говорить.

Судя по тому, что знаменитость теперь чувствует себя лучше, для него была выбрана правильная и эффективная тактика лечения, благодаря которой удалось замедлить развитие тяжелого недуга. Однако в случае с таким заболеванием о полном выздоровлении речь не идет.

Об этом в 5-tv.ru рассказала генеральный директор многопрофильного медицинского центра, врач-невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

По словам специалиста, болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание, которое проявляется тремором и деменцией. При этом неизбежно возникают изменения в веществе, структурах головного мозга, которые и приводят к таким проявлениям, как потеря памяти и другие расстройства.

«Если на первоначальных этапах развития заболевания мы говорим о том, что у пациента лишь снижается память, то через десять лет развернутой клинической картины и подтвержденного диагноза, дементные проявления будут намного ярче», — отметила врач.

Оптимально, если наблюдать больного будет один и тот же специалист, который знаком с полной картиной заболеваниями и анамнезом именно этого пациента. В таком случае, при правильном подходе к лечению, можно добиться очень хороших результатов.

«Если пациент ухожен, постоянно находится под наблюдением, мы можем говорить о том, что мы замедляем развитие болезни. Можно замедлить процессы дегенерации головного мозга, облегчить состояние пациента, снизить тремор, убрать когнитивные проявления — улучшить память, мышление, внимание», — сказала невролог.

По словам доктора, то, что Вячеслав Зайцев почувствовал себя лучше не говорит о выздоровлении, однако указывает на то, что лечение было выбрано правильно.

«То, что ему стало лучше, он провел праздники со своими близкими, говорит лишь о том, что его врач выбрал правильную тактику. И, несмотря на болезнь, он может вернуться к своей профессиональной деятельности», — считает врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Зайцева раскрыл баснословную сумму долгов кутюрье.