🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 января, убывающая Луна находится в знаке Весы. Это значит, что пришло время для уютных домашних посиделок, разборов завалов и построения планов на будущее.

♈ Овен

Овны, вам необходимо поработать над своей самооценкой. Хватит ждать, что вас начнут ценить окружающие. Сначала начните ценить свой труд сами. Иногда хвалить себя просто необходимо. В качестве презента можно преподносить себе дорогие вещи или просто баловать вкусной едой.

Космический совет: цените себя и свой труд.

♉ Телец

Тельцы, сегодня вам предстоит принять важные решения, касающиеся финансовой сферы. В последнее время вы стали тратить много денег впустую — постарайтесь умерить траты и начать их планировать. Возможно, в начале месяца стоит составить список предстоящих крупных покупок и ориентировать по нему.

Космический совет: научитесь грамотно распределять финансами.

♊ Близнецы

Близнецы, зависть — губительное чувство, но иногда оно может быть мощным мотиватором. Когда вы смотрите на знакомых, добившихся в вашем возрасте больших высот, начинаете мечтать повторить их путь. Повторять не стоит, а вот перегнать их по степени реализации — очень неплохая цель. Главное — не забывайте о своих истинных намерениях.

Космический совет: мотивируйтесь на покорение больших высот.

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♋ Рак

Раки, любовь — это не боль, а свет. Если вас кто-то когда-то ранил, это не значит, что каждые отношения будут вас убивать. Доверьте людям и протяните руку тому, кто давно находится рядом и оберегает вас. Возможно, тот, кто каждый день приносит кофе и обращает внимание на ваше настроение, давно мечтает покорить ваше сердце.

Космический совет: присмотритесь к окружающим.

♌ Лев

Львы, если у вас что-то получается без усилий, это потому, что так и должно быть. Если события отказываются складываться так, как вы хотели, значит, вы что-то делаете неправильно. Не стоит спорить с судьбой и стараться притянуть то, что вам не предназначено. Так вы только замедлите ход событий.

Космический совет: прислушивайтесь к знакам судьбы.

♍ Дева

Девы, ваша суперсила кроется в том, что вы всегда позволяете своему сердцу идти впереди разума. Шестое чувство обычно не подводит вас. И хотя это пригодится на личном фронте, не всегда это умение может сослужить вам хорошую службу в профессиональной сфере. Сегодня стоит принимать решение более рационально.

Космический совет: доверьтесь здравому рассудку.

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♎ Весы

Весы, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на работу, которую вы ненавидите, и на отношения, которые делают вас несчастными. Вселенная призывает вас настроиться на перемены, проанализировать свою жизнь и начать работать над теми сферами, которыми нарушают внутреннюю гармонию.

Космический совет: сделайте то, что давно собирались, но боялись.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы производите впечатление тех, кто далек от каких-либо принципов и предрассудков. Кажется, вы готовы поддержать разговор на любую, даже самую интимную тему, но в то же время боитесь сказать правду некоторым людям. Почему? Некоторые секреты лучше рассказать, чтобы почувствовать облегчение. Задумайтесь об этом.

Космический совет: перестаньте скрывать правду.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы даже не догадываетесь, насколько вы ранимы и чувствительны на самом деле. Эмпат в душе, обладающий способностью улавливать эмоции других людей — идеальное ваше описание. Сейчас ваша интуиция и чувствительность еще больше усилятся — постарайтесь использовать свой дар во благо.

Космический совет: прислушайтесь к своей душе.

♑ Козерог

Козероги, у всех нас есть представление о том, какими должны и не должны быть люди в нашей жизни. Именно эти глупые стереотипы мешают вам жить полной жизнью и чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Вместо того, чтобы стараться исправить людей, научитесь принимать их такими, какие они есть.

Космический совет: разглядите потенциал в окружающих.

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♒ Водолей

Водолеи, бабочки в животе — это лишь временное чувство. Когда вам кажется, что любовь угасла, возможно, она лишь перешла в другую стадию. Если вы с человеком вместе уже давно, не исключено, что мысленно вы возвели его в статус члена семьи. Поэтому партнер перестал для вас быть пылким любовником.

Космический совет: проанализируйте свои чувства.

♊ Рыбы

Рыбы,вы должны заниматься только тем делом, которое вас заставляет гореть и светиться от счастья. Если ваша работа только лишает вас сил, пришло время задуматься о переменах. Если вы запутались, обратитесь за советом к родственникам, друзьям или психологу. Они помогут разложить в голове все по местам.

Космический совет: не бойтесь избавлять от того, что не доставляет приятных эмоций.

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