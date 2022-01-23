Сын Алибасова готов жениться на Шукшиной, чтобы спасти ее из дома престарелых

Сын Бари Алибасова не может смириться с тем, что бывшая супруга его отца, актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для пожилых, куда ее определила младшая дочь Ольга. По словам наследника продюсера, у него даже есть план по спасению 83-летней знаменитости. Правда, весьма оригинальный.

«А давайте я женюсь на Шукшиной-старшей, чтобы быть ее официальным опекуном! Да! В этом случае защищу ее от произвола в семье» — поделился идеей сын шоумена в интервью изданию StarHit.ru.

К слову, недавно Алибасов-младший рассказал, что, по его мнению, Шукшиной было дома некомфортно и она гостила дома у его отца. Сын шоумена собирается купить квартиру в Калининграде, чтобы бывшие супруги могли снова жить вместе. По его словам, проблема в том, что продюсер не хочет жить в Подмосковье и мечтает быть ближе к морю.

Между тем, семья актрисы уверяет, что все слухи о доме престарелых, куда якобы отправили знаменитость, не соответствуют действительности. По словам официального представителя звезды Юлии Вербицкой-Линник, Шукшина просто поехала в загородный пансионат, чтобы немного отдохнуть и поправить здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи о переводе звезды в дом престарелых.