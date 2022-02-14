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Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом у их обладателей

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 678 911

Согласно выводам специалистов, группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции.

Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом у их обладателей

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Ученые выяснили, обладатели какой группы крови имеют более сильный иммунитет. Результаты исследования приводит «Экономика сегодня».

Согласно выводам специалистов, группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы. Интерфероны являются белками, выделяемыми клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения.

Самым сильным в части продуцирования интерферона ученые назвали носителей IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.

У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80% и 91% испытуемых соответственно.

Носители же II группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других склонны к заболеваниям, уточнили ученые.

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