«Может, ошибка»: представитель Вани Дмитриенко ответил на обвинения в плагиате

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Менеджер обратила внимание на то, что автор якобы украденного трека удалил публикацию.

Что Ваня Дмитриенко ответил на обвинения в плагиате

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Директор Вани Дмитриенко: обвинения певца в плагиате — ошибка

Директор певца Вани Дмитриенко Елизавета Щербинская отреагировала на ранее прозвучавшие заявления о краже интеллектуальной собственности. В разговоре с Газетой.ру она заявила, что ее клиента ошибочно обвинили в плагиате.

Белорусский артист Владислав Лапай, выступающий под псевдонимом Hollyflame обвинил Дмитриенко в том, что новый трек музыканта похож на его композицию «Нежность», выпущенную осенью 2025 года. Позже он удалил публикацию.

«Не вижу никаких видео от Hollyflame. Может, ошибка?», — прокомментировала Щербинская.

При этом, несмотря на то, что на странице Hollyflame действительно больше нет упомянутого поста, там осталось фото экрана с сообщениями пользователей о якобы подозрительном сходстве двух треков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лапай пожелал, чтобы песня Дмитриенко с якобы украденным мотивом нашла отклик у слушателей. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, оказалась певица Лолита Милявская — она поставила лайк на пост на странице Hollyflame.

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