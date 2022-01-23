Нет жестким диетам! Назван доступный овощ, избавляющий от «плохого» холестерина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 043

Нутрициолог Бест назвал овощ, снижающий уровень «плохого» холестерина

Нет жестким диетам! Назван доступный овощ, избавляющий от «плохого» холестерина

Фото: Depositphotos / Elena Schweitzer

Высокий уровень холестерина может спровоцировать множество сердечно-сосудистых заболеваний. Однако полностью отказываться от продуктов богатых этим липидом вовсе не стоит. Главное, знать правильный.

Большинство людей, узнав о высоком уровне холестерина, либо сразу садятся на строжайшую диету и начинают прием лекарственных препаратов, либо вовсе не предпринимают никаких мер. Однако тем, кто относится к первой группе, медики заявляют — не стоит лишать себя радостей в еде. Тем более, вероятнее всего, вам следует снизить уровень именно «плохого» холестерина, в составе которого есть липопротеины низкой плотности, влияющие на сосуды и сердце. И это не означает отказ от продуктов с высоким содержанием холестерина. Достаточно лишь в свой рацион ввести один простой и доступный овощ — цветную капусту.

Многие продукты обладают антиоксидантами, в том числе и цветная капуста. Среди них: бета-катротин, кофейная кислота и рутин. Именно они, по словам диетологов, способствуют нормализации уровня холестерина.

Дополнительным эффектом для снижения уровня холестерина могут послужить витамины и добавки, которые наполняют организм антиоксидантами.

«Они (антиоксиданты — Прим. ред.) уменьшают последствия окислительного стресса. Иначе он способен повысить риск развития хронических болезней, от ожирения до проблем с сердцем. И часть их способна снижать подобный риск — это их умение снижать холестерин», — передает слова нутрициолога Триста Беста Eat This, Not That.

Однако полностью полагаться при снижении уровня холестерина на еду и витамины. Помимо употребления цветной капусты, медики все же рекомендуют в целом изменить образ жизни на более правильный и следить за своим питанием.

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