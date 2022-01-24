🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 января, убывающая Луна находится в знаке Весы. Она будет вызывать чувство ностальгии, а также благоприятствовать мыслям о прошлом и его переоценке. Некоторым представителям зодиакальной дюжины предстоит задуматься о будущем своих отношений.

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♈ Овен

У всех нас есть темная сторона, Овны. Сторона, с которой мы предпочли бы не иметь дела. Но, если бы не эта сторона, мы бы не были людьми. Если бы не наши внутренние демоны, нам было бы нечего менять к лучшему в себе. Итак, обратите внимание на неприятные темы и голоса, звучащие в вашей голове. Сейчас самое подходящее время начать борьбу с глубоко укоренившимися страхами.

Космическое путешествие: взгляните своим страхам в лицо.

♉ Телец

Были ли вы просто друзьями или чем-то большим - не имеет значения. С этими отношениями связана ностальгия, напоминающая вам о лучших днях в прошлом. Вспомните то время и используйте возникшие чувства в качестве приглашения для воссоединения. Кто знает, вдруг эта встреча приведет к очень приятным последствиям для вас обоих.

Космический совет: настало время прекратить ностальгировать и создать новые приятные воспоминания со старыми знакомыми.

♊ Близнецы

Сегодня звезды напоминают вам о вашей силе призывать в свою жизнь чудеса, Близнецы. Вы можете привлечь человека, который поспособствует вашему росту и даст возможность быть тем, кто вы есть на самом деле. Если подходящая на эту роль кандидатура есть на профессиональном фронте вам нужно усилить взаимодействие с ним. Разыграйте свои карты лучшим способом.

Космический совет: сегодня будьте рядом с тем, кто способствует вашему росту, а не препятствует ему.

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♋ Рак

Вы вместе уже какое-то время, Раки, и все чаще натыкаетесь на чувство хождения по кругу. Звезды призывают вас сделать паузу и спросить себя, чего вы действительно хотите от этих отношений. Нет ничего постыдного в том, чтобы мечтать о прекрасном и счастливом будущем. Только убедитесь, что вы рассказали партнеру, каким его видите, чтобы вы оба были на одной волне.

Космический совет: пришло время поговорить с партнером о будущем ваших отношений.

♌ Лев

Вы в настроении отправиться в путешествие по переулкам воспоминаний, Львы. Чтобы посетить места, которые занимают особое место в вашем сердце, посмотрите старые фотографии с друзьями, знавших вас до того, как вы стали сегодняшним собой. Некоторые из вас могут даже почувствовать желание посетить семейный дом или изучить свою генеалогию. Такое исследование поможет вам лучше понять себя.

Космический совет: узнайте свои корни, чтобы лучше понять себя.

♍ Дева

Ходить вокруг да около никогда не было в вашем стиле, Девы. Зачем начинать игры в экивоки сейчас? Звезды призывают вас перейти к прямолинейности и большей откровенности в отношениях. Убедите раскрыть карты и своего партнера. Это будет непросто. В процессе вы столкнетесь со всевозможными трудностями. Однако не позволяйте страху мешать вам говорить правду.

Космический совет: скрытность и недомолвки убивают отношения.

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♎ Весы

Ничто не вечно. Вспоминайте эту простую истину, когда думаете о любви и дружбе. Не переживайте, если кто-то решит покинуть вашу жизнь. Принимайте все чувства, которыми делятся с вами окружающие. И отвечайте им взаимностью. В сфере карьеры вы сможете реализовать свою грандиозную идею. Отпустите страхи о деньгах. Верьте, что финансы, которые вам нужны, скоро появятся.

Космический совет: научитесь отпускать людей.

♏ Скорпион

Беда в том, что сначала мы терпим и терпим, а потом терпим еще и еще. Может ли это быть правдой для вас? Ловите ли вы себя на этой мысли все чаще в последнее время? Если да, то вы заразились мышлением «бедного». В сжатом кулаке нет места для посылаемых вам Вселенной благ – только в раскрытой ладони. Поэтому замените свои страхи верой, Скорпионы, и руководствуйтесь законом изобилия.

Космический совет: освободитесь от мышления «бедного».

♐ Стрелец

Это естественно - чувствовать обиду, когда вы разочарованы в ком-то. Однако гнев исчезает, когда вы осознаете, что обидчик - не злодей, а катализатор необходимых в вашей жизни событий. Стрельцы, сегодня звезды призывают вас посмотреть на все произошедшее как на пьесу: масштабную бродвейскую постановку, срежиссированную Вселенной. Это поможет вашему сердцу наполниться добротой.

Космический совет: забудьте старые обиды и наслаждайтесь настоящим.

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♑ Козерог

Это тот неловкий момент, когда вы поняли, что все это время у вас на пути стояли вы сами. Козероги, пришло время прекратить цикл из повторяющихся неудач по одним и тем же причинам! Вспомните свою истинную цель. Звезды показывают, что вы находитесь на пороге перемен. Но лучше жизнь станет только в том случае, если вы пойдете правильной дорогой.

Космический совет: иногда ваш главный враг – это вы.

♒ Водолей

Занятие агрессивной позиции по отношению к окружающим бывает хороша с тактической точки зрения, но со стратегической - часто заводит людей не туда. Даже если сегодня вы добьетесь своего, завтра или послезавтра рискуете нажить больше врагов, чем друзей, Водолеи. Сегодня будьте миролюбивы. Подумайте о том, как синхронизировать усилия с другими и гармонично работать над достижением целей.

Космический совет: сегодня вам нужно играть в команде, а не обособленно от всех.

♊ Рыбы

Вам пора избавиться от хлама и старья: статуэтки из давних поездок, разбитая посуда, одежда бывших возлюбленных. Отдайте вещи, которые больше вас не радуют тем, кому они могут быть нужнее. Звезды напоминают, что лучшая жизнь всегда начинается с порядка в доме и в голове.

Космический совет: наведите порядок в доме и в мыслях.

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