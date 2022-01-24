Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 2 968

Сегодня отличный день для того, чтобы сходить к врачу.

Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 24 января?

Энергии понедельника способствуют вдумчивому и постепенному началу недели. Вступите в нее с правильных вещей — расставьте по порядку приоритеты, продумайте цели на будущее и пути их достижения.

Если вы давно собирались к врачам, сделайте это сегодня — ближайший благоприятный день для лечения выпадет только в конце недели.

Этот день также подходит для дорогих покупок, начала строительства и старта долгого путешествия.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.69
0.25 86.91
0.09
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Последние новости

10:36
Мужчину с перерезанным горлом нашли в аэропорту «Пулково» в Петербурге
10:16
В Лондоне боятся ограничения поставок газа в Европу из-за санкций против России
10:08
Постарше или помладше? Идеальный возраст партнера для женщин по знаку зодиака
9:57
Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей
9:54
Тихий убийца: какую смертельную опасность представляет вода из-под крана
9:40
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Сейчас читают

Заколол ножом для забоя скота: новые детали убийства семьи с ребенком под Омском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Тернистый путь: ТОП-7 мужских имен, у чьих обладателей тяжелая судьба
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год