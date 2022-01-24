Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 24 января?

Энергии понедельника способствуют вдумчивому и постепенному началу недели. Вступите в нее с правильных вещей — расставьте по порядку приоритеты, продумайте цели на будущее и пути их достижения.

Если вы давно собирались к врачам, сделайте это сегодня — ближайший благоприятный день для лечения выпадет только в конце недели.

Этот день также подходит для дорогих покупок, начала строительства и старта долгого путешествия.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.