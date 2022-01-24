Певица МакSим отсудила у бывшего мужа права на старшую дочь

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, выиграла суд по определению места жительства старшей дочери Александры с ней. Разбирательства по иску исполнительницы к отцу 12-летней Саши — звукорежиссеру Алексею Луговцеву — завершились на прошлой неделе. Ранее девочка была зарегистрирована в квартире ответчика, но ее мама решила этот факт оспорить.

Представитель звезды Александр Карабанов отказался комментировать судебные дела доверительницы с прессой, сославшись на договор о конфиденциальности. Он также не стал раскрывать дальнейших планов Максимовой: известно, что Луговцев не всегда исполняет отцовский долг в материальном плане. Но будет ли МакSим взыскивать алименты через суд, неизвестно. Пока она получила только решение относительно места жительства дочки.

Instagram @maksimartist

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — пишет Starhit.ru со ссылкой на источники в Жуковском городском суде.

В официальном браке с Луговцевым Максимова не состояла, хотя пара и устраивала красивую церемонию на острове Бали. Спустя три года после импровизированной свадьбы на свет появилась Александра — после расставания родителей она осталась с мамой.

Отношения между бывшими менялись регулярно — от острых конфликтов до периодов примирения. При этом участия в воспитании дочери Луговцев почти не принимал, деньгами не обеспечивал. Спустя годы после разрыва МакSим неожиданно сняла экс-возлюбленного в своем клипе на песню «Дура». Тогда она заявила, что конфликты удалось преодолеть. Но теперь, видимо, ситуация снова ухудшилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему после двухмесячной комы певица МакSим сократила свой круг общения на 90%.