Певица МакSим отсудила у бывшего мужа права на старшую дочь
Марина Максимова и Алексей Луговцев со скандалом расстались в 2011 году, судя по всему, наладить отношения не удалось до сих пор.
Фото: Instagram @maksimartist
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, выиграла суд по определению места жительства старшей дочери Александры с ней. Разбирательства по иску исполнительницы к отцу 12-летней Саши — звукорежиссеру Алексею Луговцеву — завершились на прошлой неделе. Ранее девочка была зарегистрирована в квартире ответчика, но ее мама решила этот факт оспорить.
Представитель звезды Александр Карабанов отказался комментировать судебные дела доверительницы с прессой, сославшись на договор о конфиденциальности. Он также не стал раскрывать дальнейших планов Максимовой: известно, что Луговцев не всегда исполняет отцовский долг в материальном плане. Но будет ли МакSим взыскивать алименты через суд, неизвестно. Пока она получила только решение относительно места жительства дочки.
«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — пишет Starhit.ru со ссылкой на источники в Жуковском городском суде.
В официальном браке с Луговцевым Максимова не состояла, хотя пара и устраивала красивую церемонию на острове Бали. Спустя три года после импровизированной свадьбы на свет появилась Александра — после расставания родителей она осталась с мамой.
Отношения между бывшими менялись регулярно — от острых конфликтов до периодов примирения. При этом участия в воспитании дочери Луговцев почти не принимал, деньгами не обеспечивал. Спустя годы после разрыва МакSим неожиданно сняла экс-возлюбленного в своем клипе на песню «Дура». Тогда она заявила, что конфликты удалось преодолеть. Но теперь, видимо, ситуация снова ухудшилась.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему после двухмесячной комы певица МакSим сократила свой круг общения на 90%.
Читайте также
93%
0.25 86.91
0.09
Нашли ошибку?