Пора навести порядок: советы и предостережения астролога на 22-й лунный день

В понедельник 24 января реализуется 22-й лунный день. Он неблагоприятен для новых предприятий и активной деятельности, лучше провести его с заботой о душе — в молчании и молитвах. Правильное поведение утром, днем и вечером будет способствовать получению тайных знаний и полезной для вашего будущего информации, отмечает профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

Важно сегодня не начинать новые проекты, а следовать ранее разработанным планам, схемам и алгоритмам. Будьте крепки перед соблазном нарушить закон, даже если представится выгодная на первый взгляд возможность. Последствия такого безрассудства, как всегда, будут неминуемы и плачевны.

«Убывающее светило (Луна) в Весах подходит для домашней уборки с целью приведения вещей в более эстетический, приятный вид, потому что внимание людей обращено на собственное ощущение гармонии, на красоту, эстетику, этикет и правила приличия», — говорит астролог.

По словам Шаховой, сегодня благоприятный день для обращения за юридической консультацией или помощью, визита с интересной задачей к дизайнеру, а так же решению вопросов, связанных с образованием.

Дамам стоит поспешить к парикмахеру — если вы давно мечтали сменить имидж и, к примеру, превратиться из брюнетки в блондинку или сделать новую стрижку, то сегодня для этого самый лучший день.

«С 14:00 появляется влияние напряженного аспекта Плутона к Луне, который повышает вероятность интриг и распространения сплетен. Плохо воспринимается слишком деятельный подход, который окружающие могут воспринимать как навязчивость», — предупреждает эксперт

Астролог добавила, что с 20:00 многие почувствуют последствия приближающегося аспекта Меркурия к Луне. Он принесет некоторые трудности в эмоциональной сфере. Будет непросто отделить чувства от рациональных представлений, так что не стоит назначать переговоры и встречи на вечернее время.

«Берегите сегодня почки и поясницу. Луна в Весах нежелательна для хирургических операций на эти органы, но хороша для промывания почек, выведения токсинов из организма. Сны сегодня могут быть красочные и сообщать информацию о тех сторонах жизни, которые требуют уравновешивания», — заключила Шахова.

Найдите в этот январский день время для уединения и приведения мыслей в порядок. Стремление к гармонии должно быть главным руководителем 22-х лунных суток. Тогда сможете провести день с пользой и избежать неурядиц.

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