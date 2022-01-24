Дочь Константина Меладзе рассказала об истинном отношении к Вере Брежневой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 120

По словам экс-супруги композитора Яны Сумм, бывшая солистка группы «ВИА Гра» разрушила их счастливый брак.

Дочь Константина Меладзе рассказала об истинном отношении к Вере Брежневой

Фото: Instagram @ververa

Константин Меладзе уже седьмой год счастлив в браке с певицей Верой Брежневой. Общих детей пара пока так и не завела. Но от предыдущих отношений у каждого есть наследники. Но если дети экс-солистки «ВИА Гры» нашли общий язык с отчимом, то дочь Константина Меладзе — 17-летняя Лия — вовсе не поддерживает связь с избранницей папы.

«Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой. Мы каждый день общаемся в соцсетях, звоним по телефону друг другу. Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время, я каждый вечер к нему приезжаю», — передает слова Лии 7Дней.ru.

Instagram @meladzeliya

К слову экс-жена Константина Меладзе Яна Сумм, которая подарила композитору троих детей, даже спустя семь лет с момента развода не может забыть и простить ему измену. По ее словам, он закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» еще в начале 2000-х. Но только лишь через 13 лет правда, наконец, вскрылась. Сумм старается не вспоминать прошлое и предательство экс-супруга, но полностью отстраниться от случившегося пока не может.

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