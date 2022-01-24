Через тернии к звездам: Как Банщикова увела мужа из семьи и стала счастливой

Анна Банщикова, которой 24 января исполнилось 47 лет, сейчас одна из популярных и востребованных актрис. В сериале «Ищейка» она исполнила роль подполковника полиции, а за кадром оставалась любимой женой и заботливой мамой. Однако за свое женское счастье ей пришлось побороться!

Стала известной актрисой благодаря бабушке

Instagram @banshikova_anna

Анна Банщикова родилась в Ленинграде. Мама работала инженером, а папа выбирал более опасный заработок: игры в преферанс, разные бизнесы. Когда маленькой Ане исполнилось шесть лет, родители развелись. Девочка осталась жить с мамой, с отцом тоже регулярно виделась. На ее становление в качестве актрисы повлияла бабушка — заслуженная артистка РСФСР Полина Банщикова.

«Я читала на табуретке стихи „Дядя Степа — милиционер“, пела про крейсер „Аврору“, но без каких-либо далекоидущих планов. Когда стукнуло 17 лет — время поступать, — кроме актерского вуза в голову уже ничего не приходило», — вспоминала Банщикова.

Она поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Благодаря таланту она еще студенткой получила несколько ролей. Тогда же она впервые снялась в популярных телепроектах о борьбе милиции с преступностью: «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

Увела Максима Леонидова из семьи?

globallookpress / Anatoly Lomohov

Впервые актриса вышла замуж за одного из основателей группы «Секрет» Максима Леонидова, который на момент знакомства с Банщиковой был женат. Они познакомились, по словам актрисы, абсолютно случайно. Она пришла на программу «Любовь с первого взгляда», где и столкнулась с Леонидовым. Позже он пригласил ее на свой концерт. Так и закрутился роман, из-за которого актриса хотела уйти со сцены.

Была лишь одна проблема — в Израиле Леонидова ждала супруга Ирина Селезнева. Поначалу она прощала мужу измены. Пока тот не заявил — ухожу к другой. В 1999-м Банщикова и Леонидов стали мужем и женой. Прожив в официальном браке пять лет, супруги развелись.

Общих детей у них не было, а сама Банщикова причиной развода называла недовольство мужа ее работой и частыми отъездами. Но поговаривали, будто настоящим поводом для разрыва стали многочисленные измены актрисы, которые позже знаменитость опровергла.

Роман с Георгием Товстоноговым-младшим

globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Развод Банщиковой с Леонидовым спровоцировал и другие слухи. Якобы она не просто так ушла от мужа, а к постановщику театра имени Ермолова Георгию Товстоногову-младшему. Но актриса уверяла — неправда! Ведь встречаться с режиссером она начала спустя два года после развода. Их отношения просуществовали несколько лет. В 2012-м мужчина трагически погиб.

«Егор (так называла Банщикова Товстоногова-младшего — Прим. ред.) прекрасный был парень, очень талантливый, хороший человек», — коротко комментировала тогда она.

Актриса тяжело пережила смерть любимого, но внутренний оптимизм не позволил ей разрушить свою жизнь.

Женское счастье с Всеволодом Шахановым

ТАСС / Краснова Александра

После расставания с Товстоноговым-младшим актриса переехала в Москву. Она и не задумывалась о том, чтобы наладить личную жизнь, но знакомство с американским адвокатом Всеволодом Шахоновым перевернуло ее жизнь.

«На следующий день после знакомства Сева повел меня представить своему отцу, который тоже оказался в эти дни в Москве. А еще через несколько дней он уже пришел к Алене Бабенко забирать мои вещи», — вспоминала Банщикова.

Но история с женатым мужчиной вновь повторилась. По словам актрисы, с самого начала знакомства Шаханов не скрывал свой семейный статус и наличие дочери. Но вскоре принял решение развестись, переехал к Банщиковой в Москву, и они поженились. В том же году у супругов родился сын Михаил, через два года еще один сын Александр. А в 2017-м актриса подарила Шаханову дочку Марию.

Несколько лет назад поползли слухи — Банщикова разводится с мужем из-за его огромных долгов. Но до сих пор знаменитость счастлива в браке и успешна в карьере.

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