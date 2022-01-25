Ложка ума и стакан сарказма: из чего сделаны разные знаки зодиака

Знаки зодиака — это совершенно разные, ничем не похожие друг на друга созвездия, которые оказывают на людей огромное влияние. Однако мало кто задумывается о том, из чего на самом деле сделаны представители зодиакального круга, если их разобрать на составляющие.

Овен

Больше всего в Овне — энергии. Целых пять кружек. Разбавлен характер этого знака зодиака двумя стаканами уюта, а также двумя страсти и гнева. В качестве приправы добавлена щепотка эмоций и небольшая кружечка огня.

Телец

Самый сносливый знак зодиака содержит в себе шесть кружек терпеливости. Не забываем, что Тельцы не обделены и умом — целых три кружки. Разумеется, не могла Вселенная обделить Тельцов знаниями, потому одарила целыми двумя кружками вдумчивости, заправлен этот знак зодиака чашкой любви и чайной ложкой надоедливости.

Близнецы

Этот знак сбалансирован по многим качествам, но кое-что в нем все же доминирует — это сарказм. Целых три стакана. Близнецы редко хвастаются познаниями, а все потому, что содержат всего две столовые ложки эрудиции. А вот на слова они горазды — два стакана болтливости. Но не стоит забывать и о кокетливой стороне Близнецов, ведь они содержат один стакан игривости и одну кружку смеха.

Рак

Наверняка многие замечали излишнюю чувствительность Раков. Все дело в переизбытке этого качества, ведь они содержат целых пять стаканов эмоций. При этом три кружки понимания превращают их в крайне эмпатичных персон, что позволяет располагать к себе. Но не только этим славятся Раки. Их чувство юмора измеряется тремя столовыми ложками и этого с лихвой хватаем знаку. Да и две столовые ложки милоты разбавляют этот коктейль из эмоций, не говоря о чайной ложке злости, которая нивелируется целым стаканом любви в Раках.

Лев

Со Львами не соскучишься. Ведь их основной ингредиент это веселье — целых семь стаканов. Кроме того Вселенная добавила им две кружки солнечного света, чтобы они были ярче всех и привлекали заслуженное внимание. Приправлен весь этот коктейль столовой ложкой дружбы, стаканом нахальства и щепоткой огня.

Дева

Любопытства у Дев хоть отбавляй — целых четыре стакана. Однако это качество помогает им глубже вникать в проблемы других, это проявляется благодаря двум кружкам понимания и двум стаканам рассудительности. Этот знак как никто другой умеет хранить тайны — один стакан этого качества. Но никуда не деться от половины столовой ложки сарказма.

Весы

Хоть Весы и славятся своей нерешительностью, но в них ее целых два стакана. А вот чем они переполнены, так это оптимизмом — восемь стаканов. При этом Вселенная их наградила всего двумя столовыми ложками смеха. Приправлено все это тремя стаканами милоты, одним стаканом флирта и еще одним игривости.

Скорпион

Скорпионы — настоящие философы и мыслители, поэтому не удивительно, что в них целых пять стаканов вдумчивости. Порой это ведет к таинственности — одна кружка этого качества. Этот знак зодиака не представляет своей жизни без звуков, которые обрамляют его существование, а все потому, что Вселенная наградила его одним стаканом музыки. Также в Скорпионах имеется полкружки эмоций, но они буквально растворяются в двух стаканах черного юмора.

Стрелец

Самый неискушенный знак зодиака обладает аж девятью стаканами наивности, при этом он достаточно самокритичен и легко использует свои пять кружек шуток. Стрельцы всегда найдут, где применить свои два стакана идей и четыре стакана свободы, ведь для этого у них есть особая столовая ложка оригинальности.

Козерог

Три стакана обязанностей делают Козерогов теми, кем они являются. Ведь не обходится и без двух стаканов их «сухого» юмора. Но они не спроста такие — два стакана книг и один стакан знаний — это результат их хорошего воспитания, которым они наполнены на две столовые ложки.

Водолей

Водолеи в основном состоят из упрямства — целых пять стаканов. Два стакана страсти и гнева порой дают им проявить свой стакан лидерства, ведь они должны освещать путь других людей кружкой радуги и половиной стакана смеха. Эмоциями Вселенная приправила их по вкусу.

Рыбы

В основном Рыбы состоят из пяти стаканов милоты и четырех кружек заботы. Благодаря смеси из одного стакана любви, одного — загадочности и одного — воображения они производят свои обычные два стакана сказок.

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