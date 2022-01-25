Неизлечимо больная Татьяна Лазарева напугала поклонников своим внешним видом

Некогда одна из самых популярных телеведущих страны на долгое время пропала с экранов, после чего вернулась уже в качестве автора YouTube-шоу.

Татьяна Лазарева еще десять лет назад вела множество программ на телевидении. Однако в один момент она вместе со своим коллегой и по совместительству мужем Михаилом Шацем пропала с радаров.

Как выяснилось, Лазарева переехала в Испанию с детьми, пока ее супруг строил стендап-карьеру в России. В прошлом году телеведущая призналась, что она развелась с Шацем. Пара состояла в браке более 20 лет.

Сейчас 55-летняя ведущая берет интервью у специалистов на острые темы, которые так или иначе пересекаются и с ее жизнью. В частности, телеведущая признавалась в интервью, что долгое время страдала от депрессии, а также говорила о своем неизлечимом заболевании — язвенном колите. Его обострение может сопровождаться очень сильными болями.

На ее канале также можно найти видео о том, как не быть токсичной матерью. У самой Лазаревой трое детей.

Материнство, проблемы с ментальным и физическим здоровьем, а также рухнувшая карьера, развод стали тяжелыми испытаниями для некогда излучающей радость телеведущей. На свежих фото и видео Татьяна Лазарева не старается скрыть свой изменившийся внешний вид.

Instagram @lazarevatut

Артистка категорически против хирургического и косметологического вмешательства, потому морщинки и мешки под глазами стали ее естественными спутниками. Однако поклонников звезды такая позиция смущает, поскольку они прекрасно помнят, как блистательно телеведущая может выглядеть. Одни выражают свою обеспокоенность под постами Лазаревой в Instagram.

«Ведь еще не старая женщина, да и время такое, что всегда есть возможности, неужели нельзя все аккуратно поправить?»;

«Да, время не щадит никого»;

«Что у нее с глазами?».

Другие же стараются всеми силами поддержать артистку, которая, к сожалению, не смогла вернуть свою сумасшедшую популярность:

«Красивая»;

«Вы на этом фото какая-то необыкновенная. Красивая, легкая, живая, внутренне наполненная».

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие пары развелись в 2021 году. В их числе оказались и Татьяна Лазарева с Михаилом Шацем.