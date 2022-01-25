Мужчина забрался на верхушку конструкции Крымского моста в Москве и отказывается слезать. На оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах видно, что он находится на огромной высоте. На место происшествия прибыли психологи и спасатели. Ведутся переговоры.

Из-за ЧП перекрыты несколько улиц недалеко от моста и полос на Садовом кольце. Движение затруднено.

Причины, побудившие мужчину на данный поступок уточняются.