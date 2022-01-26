Нечаянно нагрянет: кому грозит послеродовая депрессия и как ее избежать

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 605

Психолог Матвеева рассказала, что провоцирует послеродовую депрессию и как ее избежать

Фото, видео: Depositphotos / tiagoz; 5-tv.ru

Вывести молодую маму из психологического равновесия способно множество факторов, основные из них в беседе с 5-tv.ru назвала психолог Ирина Матвеева.

При выписке из роддома вместо слез счастья — плач и истерика новоиспеченной мамы? Вывести молодую женщину из психологического равновесия способны многие факторы, основные в беседе с 5-tv.ru озвучила клинический психолог Ирина Матвеева.

По словам специалиста, «раскачивает» эмоции и тело новое, и непривычное состояние, которое можно приравнять к изнуряющему труду.

«Роды — это очень мощный физиологический процесс, и, естественно, он отражается как на физическом, так и на психологическом состоянии женщины. В период беременности в организме женщины вырабатывается огромное количество гормонов, которые способствуют вынашиванию ребенка, а после рождения малыша численность их резко сокращается, и такие качели не могут не оставить следа», — назвала эксперт первую причину возникновения послеродовой депрессии.

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На втором месте — внезапная смена роли: новое амплуа молодой мамы влечет немало тревог и беспокойства, бытовые проблемы снежным комом «накатывают», возникает банальная физическая усталость из-за привычных домашних забот вкупе с отличающимся от заведенного ранее режимом малыша.

Неблагополучная семейная обстановка в паре — частые ссоры, недопонимание супругов, отсутствие поддержки близких людей также провоцируют развитие негативных тенденций.

«Манифест послеродовой депрессии обычно приходится от одного до шести месяцев после появления ребенка», — обозначила сроки специалист.

Кроме того, существуют отягчающие обстоятельства: риск возникновения депрессии значительно повышается при тяжелой беременности, беременности в подростковом и раннем юношеском возрасте, при диагностированной депрессии до зачатия, при алкоголизме, в семьях с низким социальным статусом.

«К беременности и родам стоит отнестись очень ответственно и подготовиться к материнству: читать литературу, пройти курс при роддоме, поработать с психологом. Недооценивать состояние депрессии нельзя, при ее возникновении необходимо вовремя обращаться к специалисту», — подытожила психолог Ирина Матвеева.

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