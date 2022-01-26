Собирайте долги! Китайский совет дня на среду, 26 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 26 января?

В среду «день невезения» может продолжиться. Чтобы не попасться под руку неблагоприятных энергий, остерегайтесь в этот день ходить по больницам и местам массового скопления людей.

Лучшая стратегия на среду — финансовое планирование, сбор долгов, шлифовка контрактов, исследования рынка.

Поскольку энергии среды умножают все, что вы будете в этот день делать — не подписывайте кабальные обязательства и постарайтесь не залезть в долги.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.