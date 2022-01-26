Дочь забила до смерти отца-пенсионера в Люберцах и выбросила тело в подъезд

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 005

Подозреваемую задержали по горячим следам, она созналась в преступлении.

Дочь забила до смерти отца-пенсионера в Люберцах и выбросила тело в подъезд

Фото: Depositphotos / sbartsmediagmail.com

Жительница подмосковных Люберец до смерти забила отца-пенсионера, а после, замотав тело в простыню, выбросила его под лестницу в подъезде. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Уточняется, что 43-летняя женщина сначала нанесла 74-летнему отцу, с которым жила в одной квартире, множество ударов в голову. От черепно-мозговой травмы мужчина скончался. Позже она попыталась скрыть следы жестокого преступления — смыла кровь на полу и попыталась спрятать вышеописанным способом тело.

5-tv.ru

Подозреваемую задержали, женщина созналась в убийстве. О причинах расправы над родным человеком пока не сообщается. В данный момент следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина зарезал родителей с ребенком в Омской области.

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