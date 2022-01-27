Игорь Матвиенко оценил пение Ольги Бузовой без фонограммы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 020

Недавнее выступление поющей телеведущей всколыхнуло публику. Многие не ожидали услышать сипящие звуки вместо звона.

Игорь Матвиенко оценил пение Ольги Бузовой без фонограммы

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Тема:
Ольга Бузова

У Ольги Бузовой, как и любого другого представителя шоу-бизнеса, есть как почитатели, так и критики. Но знаменитость старается не обращать внимание на негативные комментарии и продолжает делать то, что требует душа — петь.

Но недавнее выступление поющей телеведущей всколыхнуло даже коллег по сцене. Так, Telegram-канал «Закулисье» опубликовал запись с выступления Бузовой, на нем запечатлено то, как Бузова поет на самом деле. На записи слышно, что звезда «Дома-2» сипит и шепчет в микрофон. Эти звуки не были слышны зрителям в зале, где грохотала записанная в студии фонограмма.

Тут же на Бузову посыпался шквал нелестных комментариев.

«Ужас, кто ее вообще на сцену пустил»;

«Кровь из ушей»;

«У Бузовой один талант — делать деньги из воздуха», — писали пользователи под видео.

Однако все же нашлись и те, кто решил поддержать поющую звезду. Им оказался композитор Игорь Матвиенко. Он заявил, так без фонограммы поет любой представитель российской сцены.

«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а потом убрать „фанеру“ и послушать один голос, будет примерно то же самое или хуже. У этой хоть тембр приятный», — отметил Матвиенко «АиФ».

К слову, музыкальной карьерой Бузова стала заниматься с 2016 года после развода с Дмитрием Тарасовым. Девушке настолько сложно было пережить распад семьи, что она погрузилась с головой в работу. За шесть лет певица выслушала немало колкостей в свой адрес касательно своих вокальных данных. Но, несмотря на критику, она продолжает выступать, записывать песни, а в Instagram за ее жизнью наблюдают более 23 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова снялась в ванной обнаженной и с бокалом шампанского.

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