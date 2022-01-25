Ольга Бузова снялась в ванной обнаженной и с бокалом шампанского
Ольга Бузова показала, как купается в ванной с бокалом шампанского
Фото: Instagram @buzova86
Поющая телеведущая опубликовала провокационный снимок, заявив, что берет от жизни все.
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в ванной. Пикантное фото звезда телестройки опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи поющая телеведущая указала, что сейчас находится в ЮАР и чувствует себя по-настоящему счастливой.
«Первая остановка — Кейптаун — одна из трех столиц ЮАР. Знаете, я закончила геофак, и всегда любила путешествовать Это мой антистресс, и мое место силы. В пять лет я была в Риме. И уже тогда мечтала объездить весь мир. А сейчас я счастлива, что могу и работать, и отдыхать! Беру от жизни все! Только самое хорошее», — отметила Ольга Бузова.
Разглядывая фото, многие обратили внимание, что звезда запечатлена с бокалом шампанского в руках. Подписчики, которые не раз упрекали Бузову в пристрастии к спиртному, не упустили возможности снова ей высказать свое мнение.
«Оля, ты знаешь что от алкоголя отмирают клетки мозга? Бросай пить, а то каждый день с бокалом или стаканом»
«Кончай пить»
«Что такая опухшая?»
«Я не понимаю, она же не пьет, ей же нельзя?»
«А что с лицом? Оно одутловатое прям. Это алкоголь или филлеры?» — отметили в комментариях фолловеры.
Стоит отметить, что 20 января Ольга Бузова отпраздновала свой 36-й день рождения. Она отметила его в кругу своих самых близких людей. В компании друзей поющая телеведущая отправилась в Сочи. Однако не пригласила свою сестру Анну.
Позже известный блогер Лена Миро в пух и прах разнесла празднество Бузовой, сравнив его с тем, что устроила Анастасия Волочкова.
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