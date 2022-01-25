Ольга Бузова снялась в ванной обнаженной и с бокалом шампанского

Поющая телеведущая опубликовала провокационный снимок, заявив, что берет от жизни все.

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в ванной. Пикантное фото звезда телестройки опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи поющая телеведущая указала, что сейчас находится в ЮАР и чувствует себя по-настоящему счастливой.

«Первая остановка — Кейптаун — одна из трех столиц ЮАР. Знаете, я закончила геофак, и всегда любила путешествовать Это мой антистресс, и мое место силы. В пять лет я была в Риме. И уже тогда мечтала объездить весь мир. А сейчас я счастлива, что могу и работать, и отдыхать! Беру от жизни все! Только самое хорошее», — отметила Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

Разглядывая фото, многие обратили внимание, что звезда запечатлена с бокалом шампанского в руках. Подписчики, которые не раз упрекали Бузову в пристрастии к спиртному, не упустили возможности снова ей высказать свое мнение.

«Оля, ты знаешь что от алкоголя отмирают клетки мозга? Бросай пить, а то каждый день с бокалом или стаканом»

«Кончай пить»

«Что такая опухшая?»

«Я не понимаю, она же не пьет, ей же нельзя?»

«А что с лицом? Оно одутловатое прям. Это алкоголь или филлеры?» — отметили в комментариях фолловеры.

Стоит отметить, что 20 января Ольга Бузова отпраздновала свой 36-й день рождения. Она отметила его в кругу своих самых близких людей. В компании друзей поющая телеведущая отправилась в Сочи. Однако не пригласила свою сестру Анну.

Позже известный блогер Лена Миро в пух и прах разнесла празднество Бузовой, сравнив его с тем, что устроила Анастасия Волочкова.