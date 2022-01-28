Стабильность и успех! Китайский совет дня на пятницу, 28 января
Смело принимайтесь сегодня за самые важные дела.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 28 января?
Пятница обещает быть тихой, стабильной и успешной. День хорош для большинства дел, поэтому назначайте на нее все то важное, что пришлось отложить в последнее время.
Отличный день для походов по врачам и проведения косметологических манипуляций. Особенно хорошо пойдет в пятницу инъекционная косметология. Можно назначать на этот день операции и лечение у стоматолога.
День также благоприятен для свадеб, покупок имущества и подписания важных контрактов.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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