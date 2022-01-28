Стабильность и успех! Китайский совет дня на пятницу, 28 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 13 287

Смело принимайтесь сегодня за самые важные дела.

Стабильность и успех! Китайский совет дня на пятницу, 28 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 28 января?

Пятница обещает быть тихой, стабильной и успешной. День хорош для большинства дел, поэтому назначайте на нее все то важное, что пришлось отложить в последнее время.

Отличный день для походов по врачам и проведения косметологических манипуляций. Особенно хорошо пойдет в пятницу инъекционная косметология. Можно назначать на этот день операции и лечение у стоматолога.

День также благоприятен для свадеб, покупок имущества и подписания важных контрактов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.95
0.01 88.47
-0.68
Стабильность и успех! Китайский совет дня на пятницу, 28 января

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