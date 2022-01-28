Петербургского главврача задержали после смерти пациентов с болезнями желудка

Главврача диагностического центра № 1 в Петербурге задержали из-за смерти пациентов после обследования желудка. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

После процедуры в учреждении скончались три пациента, еще три человека находятся в реанимации. По предварительным данным, при проведении обследования могли использовать некачественный барий промышленного производства. По другой версии, вещество было плохо разбавлено.

После смерти пациентов на сайте центра появилось объявление о приостановке проведения процедуры с использованием сульфата бария. Клиентов, которые проходили гастрографию и испытывающих недомогание после нее, попросили обратиться к представителям центра.

В свою очередь по версии следствия подозреваемый на протяжении долгого времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата.

В результате пострадали более 20 пациентов, им был причинен вред различной степени тяжести, трое из них скончались несмотря на попытки их спасти. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Также устанавливается производитель контрафактной продукции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109, частью 3 статьи 238 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как писал 5-tv.ru, жена одного из погибших после исследования желудка в диагностическом центре рассказала, что у него перед смертью отказали руки.