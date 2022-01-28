Инфекционист Малышев предупредил о тяжелых неделях из-за COVID-19

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 3 259

Специалист отметил, что трудно предсказать, насколько большое распространение получит новый омикрон-штамм.

Инфекционист Малышев предупредил о тяжелых неделях из-за COVID-19

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что в следующие две недели ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, людям в этот период следует защищать себя из-за ухудшающейся ситуации с распространением COVID-19.

«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID-19 после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и „омикрон“ наложился», — отметил врач в интервью РИА Новости.

Он считает, что ситуация с ростом заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавируса будет только ухудшаться, однако точно предположить, как эта динамика будет расти дальше — крайне трудная задача. В течение следующих двух недель специалист посоветовал максимально обезопасить себя от столкновения с коронавирусом.

«Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию», — подчеркнул Малышев.

Самым эффективными способом борьбы с коронавирусом и его новыми штаммами является вакцинация. Однако не стоит забывать и о естественных способах сохранения своего здоровья: социальная дистанция и гигиена.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любом открытом пункте вакцинации, либо в поликлинике. Всего в РФ зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый вариант «омикрона» обнаружили в общежитии Петербурга.

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 янв
Лолита заболела «омикроном» и отменила выступления в театре
28 янв
Американские ученые признали превосходство «Спутника V» в борьбе с «омикроном»
28 янв
Новый вариант «омикрона» обнаружили в общежитии Петербурга. Он может быть еще заразнее
28 янв
Врач назвала ошибки, при которых тест на коронавирус даст ложный результат
27 янв
Китайские ученые обнаружили новый коронавирус
27 янв
Участница «Евровидения-2021» Манижа заболела коронавирусом
27 янв
Марина Девятова резко ответила на упреки за лишний вес: «А может, готовлюсь к родам?»
27 янв
Вирусолог Чумаков назвал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
27 янв
В ЮАР обнаружили новый потенциально опасный для людей коронавирус
27 янв
Эволюционировал: «омикрон» в 2,5 раза чаще поражает детей и при этом маскируется
-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.95
0.01 88.47
-0.68
Как знак зодиака влияет на то, выберет человек карьеру или семью

Последние новости

12:52
Города западной Сибири погружаются во тьму из-за едкого смога
12:45
Новую мутацию «омикрона» обнаружили российские ученые
12:38
Пропавший под Тверью мальчик провалился в канализацию и просидел там ночь
12:33
Пожар на нефтяном месторождении под Тюменью тушили более семи часов
12:24
В Донбассе планируется наступательная операция под руководством США
12:17
Apple добавит возможность разблокировать iPhone в маске

Сейчас читают

Сами виноваты! Какие беды афонский старец предсказал человечеству в 2022 году
Стабильность и успех! Китайский совет дня на пятницу, 28 января
На вкус и цвет: ТОП-7 женщин, которых мужчина никогда не позовет замуж
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год