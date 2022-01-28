Инфекционист Малышев предупредил о тяжелых неделях из-за COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев считает, что в следующие две недели ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, людям в этот период следует защищать себя из-за ухудшающейся ситуации с распространением COVID-19.

«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID-19 после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и „омикрон“ наложился», — отметил врач в интервью РИА Новости.

Он считает, что ситуация с ростом заболеваемости новым омикрон-штаммом коронавируса будет только ухудшаться, однако точно предположить, как эта динамика будет расти дальше — крайне трудная задача. В течение следующих двух недель специалист посоветовал максимально обезопасить себя от столкновения с коронавирусом.

«Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию», — подчеркнул Малышев.

Самым эффективными способом борьбы с коронавирусом и его новыми штаммами является вакцинация. Однако не стоит забывать и о естественных способах сохранения своего здоровья: социальная дистанция и гигиена.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любом открытом пункте вакцинации, либо в поликлинике. Всего в РФ зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый вариант «омикрона» обнаружили в общежитии Петербурга.