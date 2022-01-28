Новый вариант «омикрона» обнаружили в общежитии Петербурга. Он может быть еще заразнее

Ученые предупредили, что новая мутация захватившего мир штамма коронавируса может оказаться устойчива к антителам.

Мутировавшую версию омикрон-штамма COVID-19 обнаружили в Петербурге. Заразиться успели студенты одного из местных общежитий. Насколько опасен новый вариант коронавируса с кодовым названием BA.1.1 и почему может быть заразнее предыдущих «родственников» — обо всем в подробностях рассказали ученые.

Бояться не надо?

Как показали исследования, BA.1.1 не так уж и нов. Одна из его мутаций уже встречалась у штамма «Мю». Впрочем, некоторые разительные отличия все-таки есть. Из-за нестандартного строения новая версия может легко противостоять действию антител, что повышает способность размножаться. Речь идет о так называемой «добавленной мутации», получившей название Spike: R346K. Проще говоря, это коронавирус под «двойной броней», которого не так легко убить.

Мутированным «мутантом» из всех 462 студентов петербургского общежития заразились 159 человек. При этом 104 из них были вакцинированы или ранее уже переболели коронавирусом. Эти данные еще раз подтверждают теорию о большей устойчивости BA.1.1 с добавленной мутацией Spike: R346K к антителам, чем у «собратьев».

«Ослабленная атака антител помогает вирусу распространяться быстрее. Скорее всего, мутант R346K может заразить часть тех людей, которым иммунитет помог устоять против штамма без мутации. Возможно также, что R346K вызовет повторные инфекции у некоторых переболевших обычным „Омикроном"», — поделился мнением с «Известиями» генетик Дмитрий Прусс.

В Роспотребнадзоре же призвали не делать поспешных выводов, а дождаться результатов детальных исследований. Эксперты полагают, что новая версия COVID не так опасна, как предыдущие, но призывают соблюдать все необходимые меры предосторожности. В первую очередь — ставить прививки и своевременно ревакцинироваться.

В России сегодня есть пять абсолютно безопасных и высокоэффективных вакцин против COVID. Это «Спутник V» и его однофазный аналог «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также «Спутник М» — для подростков. Детей до 15 лет будут прививать с согласия родителей. Те, кто старше, могут принять решение о прохождении вакцинации самостоятельно.

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