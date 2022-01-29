Уж замуж невтерпеж: ТОП-5 женских имен, которые помогут быстрее попасть в ЗАГС

Раньше подруг выскочить замуж? Легко! — уверены эксперты по звездным светилам. Все зависит от вибрации звуков — имени девушки. Участник шоу «Битва экстрасенсов», эзотерик и астролог Артемий Никара эксклюзивно для 5-tv.ru назвал женские имена, обладательницы которых не только способны вскружить спутнику голову, но и могут навсегда привязать его к себе.

Роза

Это имя-цветок переводится как «любимая, красивая» и излучает женственность и обаяние, поэтому его обладательницы редко остаются одинокими.

Анна

Девушки с таким именем добиваются своего, даже если речь идет о сердце их избранника. Если уж Анна захочет выйти замуж, то ее задумка обязательно осуществится, заверяет провидец.

Любовь

«Имя говорит само за себя: его значение с раннего возраста программирует свою носительницу на поиск своего человека и помогает успешно осуществить эту миссию», — подчеркнул звездный эксперт.

Юлия

Юлии мечтают о любви, гармонии и крепкой семье, и часто получают желаемое, а присущая им мягкость характера делает их идеальными женами.

Оксана

Энергетика этого имени заставляет мужчин всегда находиться рядом.

«Оксаны становятся ласковыми, красивыми женами, с которыми не хочется расставаться», — подытожил экстрасенс.

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