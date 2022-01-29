Спустя четыре года: Вдова Дмитрия Марьянова снова вышла замуж

После смерти актера Дмитрия Марьянова прошло чуть более четырех лет. За это время его вдова — психолог Ксения Бик — успела поучаствовать в громком судебном разбирательстве за наследство покойного супруга, найти новую любовь и вновь стать женой.

Недавно она сообщила интернет-пользователям, что вышла замуж за Сергея Соболева. Более никаких комментариев касательно торжества она решила не давать.

Facebook @sergey.sobolev.1291

Супругом психолога стал журналист Сергей Соболев. Он вдовец, как и Ксения Бик. Его супруга погибла в 2013-м, попав под скоростную электричку в Подмосковье.

О новых отношениях вдова Марьянова рассказала почти два года назад. По ее словам, на поиски женского счастья ее подтолкнули слова дочери Анфисы, которая напомнила, что маме стоит обратить внимание на свою личную жизнь.

«Всегда повторяла, что лучшая рекомендация для психолога — это его личное счастье», — делилась тогда с подписчиками Бик.

Поклонники лишь порадовались за вдову Марьянова, пожелав ей в новом браке счастья.

Актер Дмитрий Марьянов скончался осенью 2017 года во время прохождения лечения в подмосковном реабилитационном центре. Он страдал от тромбоза вен, но, когда ему стало плохо, сотрудники учреждения отказались вызывать скорую помощь. В итоге медиков вызвал другой пациент, но спасти артиста не удалось.

По факту смерти было возбуждено уголовное дело. Директор реабилитационного центра Оксана Богданова была признана виновной в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Суд приговорил ее к трем годам условно.

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