В деле о гибели петербуржцев при обследовании желудка оказалось множество загадок

Шокирующая трагедия в Петербурге. Обычный поход на банальный рентген закончился трагедией. Трое погибших, еще трое попали в реанимацию, пострадали несколько десятков человек. Все потому, что пациенты выпили перед исследованием желудка для контраста сульфат бария. А он, по предварительной версии следствия, оказался контрафактным.

Как получилось так, что в стаканы больных вместо безопасного препарата попал смертельный яд? Специалисты говорят, что самой бариевой смесью отравиться невозможно, нужна огромная концентрация. А может это была другая жидкость? И тогда речь идет о роковой ошибке врача? В общем, сейчас следователи СК России разбираются в этих непростых вопросах. Корреспондент МИЦ «Известия» Игорь Капориков встретился с пострадавшими и изучил все версии.

«Ей было совсем плохо. Она говорила, что ее рвет. В рвоте кровь»;

«Мне ответила женщина, что он в очень плохом состоянии. Что шансов мало»;

«В десять утра она съездила, в десять вечера она умерла — все».

Рассказы этих женщин — словно под копирку. В один миг они потеряли самых дорогих и близких людей — родных, которые решив поправить здоровье, ушли навсегда.

Но рутинное, как его называют врачи, обследование — стало для отца четверых детей роковым. Уже через несколько минут после начала процедуры он почувствовал себя нехорошо. Началась головная боль, тошнота. Врачи сказали, не обращать внимания и отправили домой. С похожими симптомами после исследования не стали задерживать и маму Анны Речинской.

«Она приехала домой. Позвонила мне. Сказала, что ей вообще уже плохо. Что она умирает», — рассказывает дочь погибшей Анна Речинская.

Обильная рвота, удушье, онемение рук и ног — за несколько дней в реанимацию поступили сразу шесть человек. Трое скончались. Все из одной клиники, после одного обследования. Рентгена желудка с помощью химического вещества — сульфата бария. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», и на следующий день в центре начались проверки. На этих кадрах: врачи, медсестры, лаборанты — в очереди на допрос. Обстановка напряженная.

«Для нас и нашего коллектива это трагедия, мы потрясены, исследования данные выполняются с момента работы центра, никогда не было осложнения», — сказал главврач Евгений Попов.

Подобное впервые не только в Петербурге, а вообще в мировой медицинской практике. Еще никогда сульфат бария, не был причиной смерти пациента, хотя методу уже не первый десяток лет.

Такой вид обследования — с применением бария — в рентгенологии известен с начала XX века. Способ проверенный и, как уверяют врачи, абсолютно безопасный. В начале процедуры пациенту дают раствор с контрастом. Он чем-то похож на сливки, почти без запаха. Пить его нужно, находясь на рентген-аппарате. По команде делаем несколько маленьких глотков. В это время врач проводит динамическое исследование. Благодаря барию в организме — на экране достаточно четкая картинка.

«В режиме реального времени, мы можем оценить как контрастное вещество проходит по желудочно-кишечному тракту», — объясняют медики.

А вот так вещество, точнее его упаковка, выглядит до начала процедур. Пакет 240 граммов. Перед процедурой медсестра или лаборант получают его в «аптеке» — так на профессиональном языке врачи называют медицинский склад — и уже в специальной бариевой комнате вскрывают.

«Мы проверяем пакет перед разведением на герметичность. Смотрим дату, серию, срок годности», — объяснил медик.

Рецепт прост: пара ложек порошка на полстакана кипяченой воды. Готово.

«Барий — это абсолютно безопасный рентген-контрастный препарат. Который гипоаллергенный. Он прекрасно проходит по пищеварительному тракту. Никуда не всасывается и выходит естественным путем», — объяснил врач-рентгенолог Дмитрий Демченко.

Почему же тогда вещество осталось в организмах пациентов диагностического центра? На этот вопрос ответ дала экспертиза.

«Следствием установлено, что в городском КДЦ № 1 использовалось вещество, не разрешенное к медицинскому применению», — доложил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Сульфат бария используется и в промышленности. Например, в пиротехнике — придает огню зеленый цвет. А еще в фотолабораториях и при производстве свинцовых аккумуляторов. В медицине такой не применяется. Но клиника приобрела именно техническую смесь — уверяет директор компании поставщика. Правда, почему его не смутил медицинский профиль заказчика — не отвечает.

«Я думаю, что какой-то косяк в этом диагностическом центре. Опять же, ситуация в том, что мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы. И у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии», — объяснил директор компании по производству химических реактивов Аркадий Камчатов.

От медицинского бария он отличается наличием различных примесей. Например, хлоридов, тяжелых металлов или даже мышьяка.

«Они довольно-таки опасны. Они могут вызвать паралич мышц, нарушения дыхания — вплоть до остановки сердца. Но такие вещества применяются только в промышленности», — рассказала гастроэнтеролог Татьяна Балалыкина.

А теперь вспомним симптомы погибших — сходятся. И кажется, вот разгадка, но сразу возникает вопрос. Как опасное вещество миновало строгий медицинский контроль препаратов? Тем более в один из ведущих диагностических центров Санкт-Петербурга.

«Любая поставка, она проверяется и у поставщика, и в момент прихода. Плюс, с ведением маркировки невозможно принять незарегистрированный лекарственный препарат», — заверила начальник отдела клинической фармакологии Марина Гончарова.

Тем временем к уголовному делу добавили еще одну статью — об оказании небезопасных услуг. Главный врач медицинского центра Евгений Попов задержан. Все остальные — врачи, лаборанты и медсестры отделения, — пока проходят как свидетели. Вопрос у следователей простой: почему процедуры не прекратили после первой смерти пациента — матери Анны Речинской. Она скончалась еще в декабре.

«Подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат», — доложил старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.

Но сам задержанный, по словам родственников — себя виновным не считает.

«Он не признает вину», — сказали близкие главврача.

«Он считает, что все-таки на производстве ошибка была?» — уточнил корреспондент.

«Он не говорит, что на производстве. Он не считает себя виноватым», — прозвучало в ответ.

Руководство диагностического центра все же спохватилось после трех смертей и еще трех осложнений — на сайте появилось пугающее объявление. Медики ищут своих пациентов, у кого еще были симптомы отравления. И это помогло — в полицию обратились уже 20 петербуржцев, для которых обследование в этом центре не прошло гладко.