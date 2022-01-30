Выжившая после падения с 22-го этажа школьница страдала депрессивным расстройством. По данным 5-tv.ru, на прошлой неделе упавшая восьмиклассница выписалась из больницы. После инцидента, который произошел в ночь на 30 января, ее забрала психбригада, сейчас с ней работают психологи.

Согласно данным источника, упав на землю девочка чудесным образом выжила. Школьница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, множественные поверхностные ссадины и ушибы. По предварительной информации, девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По информации 5-tv.ru, восьмиклассница пыталась перелезть через балкон. ЧП произошло во время домашней вечеринки. Упала 15-летняя Кристина С., держала ее ровесница Ксения З. Что стало причиной случившегося — выясняется.

Инцидент произошел 29 января. Во время рискованного маневра девочку придерживала одноклассница. Однако ей не хватило сил, и подросток сорвалась, полетев вниз с одного из последних этажей высотки.